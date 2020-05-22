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Соловьев высмеял Боню после ее слов о чипировании людей 

Ura.Ru 54 минуты назад
Телеведущий Владимир Соловьев в резкой форме высказался про внешность бывшей участницы «Дома-2» Виктории Бони после ее заявления про связь вышек связи 5G с распространением коронавируса.
В эфире своего шоу «СоловьевLive» телеведущий прокомментировал последнее видеообращение Бони, в котором она назвала вакцинацию «одним из методов чипирования населения». На видео блогер заявила, что она «лишь делится фактами», полученными от неназванных специалистов и докторов.
В первую очередь Владимир Соловьев прошелся по внешности теледивы и в частности по ее губам.
«Когда она произносит что-то про «загнать инъекции», то единственная мысль, что у нее уже все инъекции загнаны», — отметил журналист.
Телеведущий также раскритиковал образование Бони. Соловьев упомянул, что экономический факультет, который она заканчивала находился в Московском государственном университете пищевых производств.
Ранее Виктория Боня заявляла, что планете пойдет на пользу, если половина человечества вымрет от коронавируса. По словам блогера, люди загубили планету и теперь ей нужно очиститься.
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Общество , Видео , Шоу-бизнес , Владимир Соловьев , Виктория Боня , МГУ
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