Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу

Он выразил надежду на появление вакцины в ближайшее время. По оценке ВОЗ , добавил медик, защитить население от инфекции с воздушно-капельным путем передачи поможет только массовая вакцинация. Причем 95-процентный охват населения гарантированно обеспечит его неуязвимостью, подчеркнул собеседник издания.

"Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц", — сказал Брико.

Академик уточнил, что о защищенности населения можно говорить, когда коллективный иммунитет составит 60-70 процентов.

"60-70 процентов — это тот уровень, который позволит сказать, что если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц. По крайней мере, с гораздо меньшей активностью и интенсивностью будет развиваться эпидемический процесс в такой группе", — отметил он.

Так, по словам медика, в Европе приводятся данные, что антитела от коронавируса есть у 15 процентов населения. При таком показателе сохраняется возможность для циркуляции возбудителя, и он может вызывать последующие заболевания.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число инфицированных в мире достигло пяти миллионов, более 335 тысяч пациентов скончались. За все время пандемии в России зарегистрировали 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 3500 пациентов умерли, около 108 тысяч излечились.