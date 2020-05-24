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Академик РАН назвал условие для неуязвимости россиян к коронавирусу 

РИА Новости и ещё 14 24 минуты назад
Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу
Фото: РИА Новости
Неуязвимость населения к коронавирусной инфекции появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в интервью "Парламентской газете".
Он выразил надежду на появление вакцины в ближайшее время. По оценке ВОЗ, добавил медик, защитить население от инфекции с воздушно-капельным путем передачи поможет только массовая вакцинация. Причем 95-процентный охват населения гарантированно обеспечит его неуязвимостью, подчеркнул собеседник издания.
"Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдет благоприятную почву для размножения и закрепления в этой когорте лиц", — сказал Брико.
Академик уточнил, что о защищенности населения можно говорить, когда коллективный иммунитет составит 60-70 процентов.
"60-70 процентов — это тот уровень, который позволит сказать, что если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц. По крайней мере, с гораздо меньшей активностью и интенсивностью будет развиваться эпидемический процесс в такой группе", — отметил он.
Так, по словам медика, в Европе приводятся данные, что антитела от коронавируса есть у 15 процентов населения. При таком показателе сохраняется возможность для циркуляции возбудителя, и он может вызывать последующие заболевания.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число инфицированных в мире достигло пяти миллионов, более 335 тысяч пациентов скончались. За все время пандемии в России зарегистрировали 336 тысяч случаев заболевания COVID-19, около 3500 пациентов умерли, около 108 тысяч излечились.
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Общество , Коронавирус , Николай Брико , Минздрав РФ , ВОЗ , РАН , Парламентская газета
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