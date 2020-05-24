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В России устроили флешмоб в защиту тульской медсестры 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Россияне разделись в поддержку тульской медсестры
Фото: Агентство "Москва"
Россияне организовали флешмоб в поддержку тульской медсестры, которая работала в защитном костюме поверх купальника.
Девушку поддержали жители Самары, пишет «Комсомольская правда».
«Буквально за две минуты в этом костюме все вспотело… Дышать в респираторах невозможно, ничего не слышно. Я, честно говоря, не представляю, как в таком режиме врачи работают 24/7», — сказала одна из жительниц Самары в ролике, опубликованном изданием.
Жители города сфотографировались в защитных костюмах в поддержку тульской медсестры на пляжах, во дворах и магазинах.
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Также медсестру поддержал врач-онколог из Ярославля Дмитрий Петровский.
«Ну, раз так набросились на медсестру. Во всем обмундировании — реально жарко. Я уже не один десяток лет не одеваю под халат в операционной рубашку (если что — СанПин допускает). Ибо маска, халат, шапка, плюс фартук — реально очень жарко, когда интенсивно работаешь много часов подряд», — написал онколог у себя в Facebook.
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Он добавил, что в поддержку коллеги также сделал снимок в нижнем белье и защитном костюме, фотографию он прикрепил к посту.
Напомним, на этой неделе в Сети распространилась фотография медсестры из инфекционного госпиталя под Тулой, которая вышла на смену в прозрачном защитном костюме, под которым у нее был только купальник. Минздрав Тульской области сделал ей публичное замечание. Сама девушка объяснила, что в спецзащите очень жарко, и она не думала, что все будет так просвечивать.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и министр здравоохранения региона Алексей Эрк поддержали медсестру инфекционного госпиталя областной больницы, которая во время работы надела бикини под защитный костюм.
Пользователи иностранной соцсети Reddit восхитились медсестрой.
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Общество , Дмитрий Петровский , Алексей Дюмин , Минздрав РФ , Комсомольская правда
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