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Власти Подмосковья рассказали о возобновлении отопления 

Lenta.ru и ещё 2 43 минуты назад
Власти Подмосковья рассказали о возобновлении отопления
Фото: РИА Новости
На возобновление работы системы отопления требуется несколько дней настройки, тепло в дома жителей региона придет в пятницу, 22 мая, заявил заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«Мы приносим извинения жителям за те 3-4 дня без тепла, пока система набирает мощность, именно поэтому в некоторые дома еще не вернулось тепло, но поступит уже сегодня вечером», — сказал он.
Отопление на объектах социального назначения, поликлиниках, больницах не прекращалось, напомнил зампред.
Евгений Хромушин отметил, что отключить отопление, когда в регионе установится теплая погода, по техническим причинам не получится за один день.
«Потребуется также 3-4 дня, чтобы избежать гидроудара, который может привести к технологическим сбоям в системе и люди вообще могут остаться без воды», — объяснил он.
Ранее губернатор области Андрей Юрьевич поручил региональным энергетикам подать тепло в дома.
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Комментарии
Общество , Евгений Хромушин , Правительство московской области , Lenta.ru
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