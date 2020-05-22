Власти Подмосковья рассказали о возобновлении отопления 

На возобновление работы системы отопления требуется несколько дней настройки, тепло в дома жителей региона придет в пятницу, 22 мая, заявил заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин . Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Мы приносим извинения жителям за те 3-4 дня без тепла, пока система набирает мощность, именно поэтому в некоторые дома еще не вернулось тепло, но поступит уже сегодня вечером», — сказал он.

Отопление на объектах социального назначения, поликлиниках, больницах не прекращалось, напомнил зампред.

Евгений Хромушин отметил, что отключить отопление, когда в регионе установится теплая погода, по техническим причинам не получится за один день.

«Потребуется также 3-4 дня, чтобы избежать гидроудара, который может привести к технологическим сбоям в системе и люди вообще могут остаться без воды», — объяснил он.

Ранее губернатор области Андрей Юрьевич поручил региональным энергетикам подать тепло в дома.