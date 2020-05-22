«Проклятые деньги!» Милонов ответил Жириновскому о Ленине

Торговать мертвецами в России запрещено, но и издеваться над вождём революции, выставляя его в мавзолее, тоже не стоит — лучше захоронить, заявил в эфире НСН депутат Виталий Милонов

Основатель инновационного агентства Fabernovel Стефан Дитенген заявил, что французский музей в Лувре мог бы продать знаменитую картину «Джоконда», чтобы покрыть убытки от пандемии коронавируса. По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Россия по той же аналогии могла бы заработать, продав «мумию Ленина».

«Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад, — написал политик в «Твиттере».

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН отметил, что продажа покойников запрещена законом. Однако, по его мнению, можно продать мавзолей Ленина, который Милонов считает бездарным с точки зрения искусства.

«Продавать Ленина? Это проклятые деньги будут! Владимир Вольфович не усматривает тут духовного смысла этой акции, конечно. Это тело мёртвого человека, над которым коммунисты ради своих адских сатанинских камланий издеваются, не хоронят его. Ленин официально не признан вещью, он является мёртвым человеком, а торговать покойниками в нашей стране категорически запрещено. Так что подобные предложения противоречат действующему российскому законодательству. Продать можно много чего другого. Предположим, продать мавзолей Ленина, чтобы его разобрали и, например, Зюганов или Рашкин (лидеры КПРФ — прим. НСН) у себя на даче его поставили. Или ещё для каких-то целей. Поскольку никакой художественной ценности этот «Пергамский алтарь» не представляет, да и место прокажённое, можно спокойно убрать эту бездарную антихудожественную гранитную кучку из сердца нашей столицы — с Красной площади», — сказал депутат.

Милонов также призвал предать земле тело Ленина, поскольку выставлять мертвеца на всеобщее обозрение в его понимании — извращение.

«Тело нужно захоронить, потому что издеваться над телом и выставлять покойника для всеобщей потехи — не гуманно. Я вот не коммунист и, честно говоря, не понимаю, почему коммунисты настолько ненавидят своего вождя, что его выставляют для того, чтобы все показывали пальцем и смотрели на него, сухенького, забальзамированного, как на какого-то фараона. Даже фараоны в пирамидах запечатанные лежали, а эти прямо под стеклом выставляют. Особые извращенцы», — сказал депутат.