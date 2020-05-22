Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Милонов призвал вместо Ленина продать мавзолей 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
«Проклятые деньги!» Милонов ответил Жириновскому о Ленине
Фото: ТАСС
Торговать мертвецами в России запрещено, но и издеваться над вождём революции, выставляя его в мавзолее, тоже не стоит — лучше захоронить, заявил в эфире НСН депутат Виталий Милонов.
Основатель инновационного агентства Fabernovel Стефан Дитенген заявил, что французский музей в Лувре мог бы продать знаменитую картину «Джоконда», чтобы покрыть убытки от пандемии коронавируса. По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Россия по той же аналогии могла бы заработать, продав «мумию Ленина».
«Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад, — написал политик в «Твиттере».
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН отметил, что продажа покойников запрещена законом. Однако, по его мнению, можно продать мавзолей Ленина, который Милонов считает бездарным с точки зрения искусства.
«Продавать Ленина? Это проклятые деньги будут! Владимир Вольфович не усматривает тут духовного смысла этой акции, конечно. Это тело мёртвого человека, над которым коммунисты ради своих адских сатанинских камланий издеваются, не хоронят его. Ленин официально не признан вещью, он является мёртвым человеком, а торговать покойниками в нашей стране категорически запрещено. Так что подобные предложения противоречат действующему российскому законодательству. Продать можно много чего другого. Предположим, продать мавзолей Ленина, чтобы его разобрали и, например, Зюганов или Рашкин (лидеры КПРФ — прим. НСН) у себя на даче его поставили. Или ещё для каких-то целей. Поскольку никакой художественной ценности этот «Пергамский алтарь» не представляет, да и место прокажённое, можно спокойно убрать эту бездарную антихудожественную гранитную кучку из сердца нашей столицы — с Красной площади», — сказал депутат.
Милонов также призвал предать земле тело Ленина, поскольку выставлять мертвеца на всеобщее обозрение в его понимании — извращение.
«Тело нужно захоронить, потому что издеваться над телом и выставлять покойника для всеобщей потехи — не гуманно. Я вот не коммунист и, честно говоря, не понимаю, почему коммунисты настолько ненавидят своего вождя, что его выставляют для того, чтобы все показывали пальцем и смотрели на него, сухенького, забальзамированного, как на какого-то фараона. Даже фараоны в пирамидах запечатанные лежали, а эти прямо под стеклом выставляют. Особые извращенцы», — сказал депутат.
Милонов не первый раз предлагает захоронить тело вождя революции. Перед годовщиной Октябрьской революции в 2019 году он заявлял, что за это выступают и многие коммунисты. Выступление Милонова получило резкую отповедь от лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который в эфире НСН назвал депутата провокатором, наплевавшим в душу коммунистам в канун важного для них праздника.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Национальная Служба Новостей: последние новости
В Москве найден мёртвым известный советский разведчик В Москве найден мёртвым известный советский разведчик Губернатор Тульской области защитил медсестру, надевшую купальник под костюм Губернатор Тульской области защитил медсестру, надевшую купальник под костюм Попова разрешил отправлять детей в летние лагеря без масок Попова разрешил отправлять детей в летние лагеря без масок
Комментарии 1
Общество , Геннадий Зюганов , Виталий Милонов , Госдума , КПРФ , Вьетнам , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он не помнит людей, не помнит события»
«Он не помнит людей, не помнит события»
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Уничтожение российского «Панциря» в Ливии попало на видео
Уничтожение российского «Панциря» в Ливии попало на видео
Видео
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение