Оценена вероятность вторых 90-х в России

В России не будет вторых 1990-х из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) пишет РИА Новости.

Согласно результатам исследования, ситуация в России может развиваться по трем сценариям. Первый эксперты назвали — «Отскок», он подразумевает снижение валового внутреннего продукта на 4-6% в результате приостановки деятельности сферы услуг и непродовольственной розницы примерно на два месяца.

Сценарий «Тяни-толкай» предполагает более длительный локдаун и снижение ВВП на 7-10%, а сценарий «Критический спад» или «Вторые 1990-е» — еще более длительный и снижение ВВП на 10-15%.

В BCG не видят в экономике и финансовом секторе России предпосылок структурного характера для «Вторых 1990-х», а наиболее вероятным считают сценарий «Тяни-толкай».

Названы сроки возврата экономики России на докризисный уровень

По прогнозу Минэкономразвития , падение ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса составит 5%, а на докризисный уровень российская экономика сможет выйти не раньше первого полугодия 2022 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным ведомства, основной удар экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, придется на второй квартал 2020 года. При этом Минэкономразвития не ожидает быстрого восстановления экономики, закладывая в 2021 году рост в 2,8%.

«Очевидно, определенный отскок будет, но он будет очень невысоким, а дальше нам предстоит достаточно долгий путь в гору», — пояснил министр Максим Решетников.

Спрогнозирован среднегодовой курс доллара

Министерство экономического развития России ожидает, что в 2020 году среднегодовой курс американской валюты будет в пределах 72,6 рублей, пишет РИА Новости.

При этом в 2021 году курс доллара скакнет до 74,7 рубля, а затем, в 2022-2023 гг, постепенно будет снижаться до среднегодового значения в 72,1 рубля, прогнозирует ведомство.

Советник Трампа обвинил Россию в слежке

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Роберта О'Брайена, Россия, используя полеты над США в рамках Договора об открытом небе, следила за президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, такое заявление О'Брайен сделал в эфире телеканала Fox News, подчеркнув, что Россия «использовала договор недолжным образом».

«Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент», — подчеркнул он.

Предсказана новая гонка вооружений

Решение США выйти из Договора об открытом небе станет еще одним шагом в сторону развала международной системы контроля над вооружениями. Такое мнение дипломатов и экспертов привела газета «Известия».

Так, представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что «расторжение таких договоренностей без какой-либо замены может привести к началу новой гонки вооружений».