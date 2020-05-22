Оценена вероятность вторых 90-х в России
В России не будет вторых 1990-х из-за экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Об этом со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) пишет РИА Новости.
Согласно результатам исследования, ситуация в России может развиваться по трем сценариям. Первый эксперты назвали — «Отскок», он подразумевает снижение валового внутреннего продукта на 4-6% в результате приостановки деятельности сферы услуг и непродовольственной розницы примерно на два месяца.
Сценарий «Тяни-толкай» предполагает более длительный локдаун и снижение ВВП на 7-10%, а сценарий «Критический спад» или «Вторые 1990-е» — еще более длительный и снижение ВВП на 10-15%.
В BCG не видят в экономике и финансовом секторе России предпосылок структурного характера для «Вторых 1990-х», а наиболее вероятным считают сценарий «Тяни-толкай».
Названы сроки возврата экономики России на докризисный уровень
По прогнозу Минэкономразвития, падение ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса составит 5%, а на докризисный уровень российская экономика сможет выйти не раньше первого полугодия 2022 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным ведомства, основной удар экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, придется на второй квартал 2020 года. При этом Минэкономразвития не ожидает быстрого восстановления экономики, закладывая в 2021 году рост в 2,8%.
«Очевидно, определенный отскок будет, но он будет очень невысоким, а дальше нам предстоит достаточно долгий путь в гору», — пояснил министр Максим Решетников.
Спрогнозирован среднегодовой курс доллара
Министерство экономического развития России ожидает, что в 2020 году среднегодовой курс американской валюты будет в пределах 72,6 рублей, пишет РИА Новости.
При этом в 2021 году курс доллара скакнет до 74,7 рубля, а затем, в 2022-2023 гг, постепенно будет снижаться до среднегодового значения в 72,1 рубля, прогнозирует ведомство.
Советник Трампа обвинил Россию в слежке
По словам советника Белого дома по национальной безопасности Роберта О'Брайена, Россия, используя полеты над США в рамках Договора об открытом небе, следила за президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, такое заявление О'Брайен сделал в эфире телеканала Fox News, подчеркнув, что Россия «использовала договор недолжным образом».
«Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент», — подчеркнул он.
Предсказана новая гонка вооружений
Решение США выйти из Договора об открытом небе станет еще одним шагом в сторону развала международной системы контроля над вооружениями. Такое мнение дипломатов и экспертов привела газета «Известия».
Так, представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что «расторжение таких договоренностей без какой-либо замены может привести к началу новой гонки вооружений».
В свою очередь глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии при Общественной палате Сергей Орджоникидзе высказал мнение, что нынешняя администрация США постепенно обрушивает все международные договоры по ограничению вооружений, что «с точки зрения безопасности международных отношений является большой ошибкой».