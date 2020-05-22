Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Герои»: больная COVID-19 Пушкина обратилась к врачам 

Артём Кульша и ещё 1 24 минуты назад
«Герои»: больная COVID-19 Пушкина обратилась к врачам
Фото: РИА Новости
Медицинские работники — истинные герои нашего времени. Об этом депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила в своем инстаграме.
Пушкина, как сообщал «Рамблер», — телеведущая, бывшая уполномоченная по правам ребенка в Московской области, а ныне — депутат Государственной думы.
13 мая она сообщила, что больна коронавирусной инфекцией COVID-19, симптомов у нее нет, а изменения в легких минимальны. Также парламентарий рассказала, что днем ранее была госпитализирована в Центральную клиническую больницу в Москве. Сегодня она сообщила, что этот день — последний для нее в больнице.
«Врачи, нянечки, медсестры — все, кто на передовой — низкий вам поклон! Вы — истинные герои нашего времени!» — написала Пушкина.
Она назвала риском каждый поход медиков на работу и заверила, что станет биться за строку «Здравоохранение» в федеральном бюджете, который вскоре будет обсуждаться в Госдуме. Депутат выразила уверенность, что врачам и медицинскому персоналу необходимо поднять заработные платы в разы.
«Люди, будьте здоровы!» — подытожила она.
Видео дня. Зачем сотрудники МЧС стригут траву маникюрными ножницами
Комментарии
Общество , Оксана Пушкина , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Он не помнит людей, не помнит события»
«Он не помнит людей, не помнит события»
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Уничтожение российского «Панциря» в Ливии попало на видео
Уничтожение российского «Панциря» в Ливии попало на видео
Видео
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
00:22
Опубликовано видео с места крушения авиалайнера в Пакистане
Происшествия В мире
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
03:04
Задержание издателя журнала «Флирт» попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
00:25
Опубликовано видео задержания противника самоизоляции в Чите
Происшествия
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
00:34
Опубликовано видео драки посетителя зоопарка с медведем
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
00:36
Опубликовано видео с места взрыва 40-литрового баллона с хлором
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
00:46
Появилось видео боевых стрельб подразделений ВДВ
Армия
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
03:23
Пара получила штраф на 44 тысячи и попала на видео
Общество
Новая линия по производству масок попала на видео
01:42
Новая линия по производству масок попала на видео
Общество
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
00:46
Опубликовано видео падения метеорита в Сибири
Происшествия
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
01:01
МЧС подстригло траву ножницами и попало на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение