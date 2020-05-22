«Герои»: больная COVID-19 Пушкина обратилась к врачам 

Пушкина, как сообщал «Рамблер», — телеведущая, бывшая уполномоченная по правам ребенка в Московской области, а ныне — депутат Государственной думы.

13 мая она сообщила, что больна коронавирусной инфекцией COVID-19, симптомов у нее нет, а изменения в легких минимальны. Также парламентарий рассказала, что днем ранее была госпитализирована в Центральную клиническую больницу в Москве. Сегодня она сообщила, что этот день — последний для нее в больнице.

«Врачи, нянечки, медсестры — все, кто на передовой — низкий вам поклон! Вы — истинные герои нашего времени!» — написала Пушкина.

Она назвала риском каждый поход медиков на работу и заверила, что станет биться за строку «Здравоохранение» в федеральном бюджете, который вскоре будет обсуждаться в Госдуме. Депутат выразила уверенность, что врачам и медицинскому персоналу необходимо поднять заработные платы в разы.