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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 24 мая 

Lenta.ru и ещё 4 47 минут назад
Опубликованы новые данные по заразившимся коронавирусом
Фото: ТАСС
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 24 мая превысило 5,3 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.
По информации проекта, в мире заражены 5 311 089 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 99,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 342 104 пациента, 2,11 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,62 миллиона зараженных). На вторую строчку рейтинга поднялась Бразилия (347,3 тысячи человек), опередив Россию (335,8 тысячи). Также в пятерке остались Великобритания (258,5 тысячи) и Испания (235,2 тысячи).
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 97 087 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.
В России за последние сутки выявлено 9434 инфицированных. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 335 882 случая заражения коронавирусом. Выздоровели более 107 тысяч человек, 3388 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 8,1 миллиона тестов на коронавирус.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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Общество , Число заразившихся , ВОЗ
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