Попова рассказала об изменчивости коронавируса 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости рассказала, что пока сложно оценить влияние тех мутаций, которые уже произошли с коронавирусом.

«Высокой изменчивостью вирус не обладает, это абсолютно точно… Его даже невозможно сравнить сегодня с вирусом гриппа. Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса — поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни», — сказала глава ведомства.

Попова пояснила, что все страны, котоыре могут секвентировать вирус, публикуют результаты в информационные системы, и анализ таких систем показывает, что вирус не демонстрирует высоких уровней мутаций.

Ранее Попова заявила, что если не будет производственной возможности по созданию сразу большого объёма вакцины от коронавирса, прививать начнут в первую очередь группы риска.