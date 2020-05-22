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Попова рассказала об изменчивости коронавируса 

RT на русском и ещё 1 4 часа назад
Попова рассказала об изменчивости коронавируса
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости рассказала, что пока сложно оценить влияние тех мутаций, которые уже произошли с коронавирусом.
«Высокой изменчивостью вирус не обладает, это абсолютно точно… Его даже невозможно сравнить сегодня с вирусом гриппа. Другое дело, что даже те несколько десятков мутаций, которые сегодня описаны, а это нормально для любого микроорганизма, нельзя оценить в части влияния на изменение возможностей этого вируса — поражать людей, вызывать тяжелые или не тяжелые болезни», — сказала глава ведомства.
Попова пояснила, что все страны, котоыре могут секвентировать вирус, публикуют результаты в информационные системы, и анализ таких систем показывает, что вирус не демонстрирует высоких уровней мутаций.
Ранее Попова заявила, что если не будет производственной возможности по созданию сразу большого объёма вакцины от коронавирса, прививать начнут в первую очередь группы риска.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости
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