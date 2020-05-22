Мигранты не поняли указ Путина 

Трудовой патент нужно оформлять ежегодно. Раньше для этого нужно было каждый раз выезжать из страны. Сейчас, например, в Москве для этого есть многофункциональный миграционный центр в поселении Сахарово в Новой Москве. За свой первый патент мигрант отдает 12 тысяч рублей: за помощь в оформлении документов, обязательный медосмотр и так далее. После ежемесячная плата в 5 тысяч рублей — аванс за НДФЛ по еще не полученной зарплате.

Business FM уже не раз писала, что в миграционном центре в Сахарове очень сложно получить патент, вид на жительство, разрешение на временное пребывание — каждый раз в документах находят ошибки, даже в тех, которые сами помогали заполнять за 4 тысячи рублей. Приходится приезжать в центр по несколько раз, а он находится в 45 километрах от МКАД.

В условиях пандемии процедуру решили упростить: на период с 15 марта по 15 июня президент заморозил продление документов временного пребывания, в том числе патентов. То есть если ваше разрешение на работу должно было закончиться через месяц, согласно указу, оно годно не до апреля, а до июля. Также президент разрешил работодателям в этот период брать на работу мигрантов без патентов.

Об этом не знал Шамсудин из Таджикистана . Он приехал в Москву перед самым закрытием границ, и во время получения временной регистрации оператор ввел в базу данные с ошибкой. Из-за нее он не может оформить патент и найти работу: в объявлениях работодатели по-прежнему ищут сотрудников только с разрешением.

— А исправить ошибку можно, если она закралась?

— Сколько я обращаюсь повсюду: Мосбезопасность, ФМС по территориальному району, — никто ничего не поможет. Даже в городскую думу, депутаты тоже в курсе, так никто и не может ничем помочь.

— А вот этот центр в Сахарове, вы там были, что там сказали?

— На руках два экземпляра заявлений, там майор меня принимал, два раза к ним подошел и требовал дать мне отказ письменным образом, в письменном порядке. Они говорят: мы не можем вам давать в письменном порядке, вы только можете в электронной почте написать заявление и требовать. А я так не умею, не очень грамотный.

Нужно ли оплачивать патент в период «заморозки»? В интернете можно найти сразу несколько копий официального ответа главного управления МВД по вопросам миграции. Если коротко: нет, не надо. Но есть нюанс: если вы внесли плату за этот период заранее, значит, так вы оплатили свой патент после 16 июня. А что будет, если вы продолжаете платить, в письме управления не сказано.

Патент Елены из Молдовы закончился 27 марта — то есть в указанный президентом срок, но задолго до его обращения к народу. До 18 апреля она успела продлить документ еще на год и оплатить:

— Где-то пишут, что никому не нужно платить сейчас за патент. Кто-то говорит, что в любом случае платите, потому что неизвестно, к чему придут вышестоящие органы, к какому решению, поэтому лучше все-таки заплатить.

— Работадатели просят отчитаться оплачен патент или нет? Как-то это проверяют?

— В основном, да, конечно. Они могут в любой момент прийти с проверкой, а там огромные штрафы. Я, конечно, это все сделала, я успела, можно сказать, села в последний вагон. Не знаю, как сейчас с этим. Сейчас я уже сколько времени не работаю. Патент есть, он оплачен, то есть, я его плачу, но при этом я зарабатывать не могу.

— Вы делаете это из накоплений, судя по всему?

— Ну, приходится одалживать у тех, кто накопил.

Из-за этой неразберихи некоторые мигранты продолжают ездить центр в Сахарово. В конце апреля в Сети появилось видео, где десятки человек стоят в огромных очередях. ММЦ находится на юго-западе, поэтому на станциях «Аннино» и «Лесопарковая» стоят стихийные таксопарки с водителями, готовыми без пропусков и масок везти мигрантов туда целыми микроавтобусами.

С 12 мая в столице открылись стройки и промышленные предприятия — многие вышли на работу. Но, по подсчетам профсоюза трудящихся мигрантов, это даже меньше половины всех иностранцев в Москве. Сейчас без работы около 100 тысяч мигрантов.