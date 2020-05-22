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России предрекли череду карантинов до 2021 года 

Lenta.ru и ещё 9 39 минут назад
Эксперты московского офиса международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) описали четыре сценария развития ситуации с коронавирусом в России и ее влиянии на экономику. Об этом пишет принадлежащий Григорию Березину РБК.
Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 году будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов. Ситуация нормализуется только после появления вакцины, считают они. В этом случае ВВП упадет на 7-10 процентов.
Также специалисты выделили еще три варианта развития событий. При самом благоприятном кризис ограничится первой волной, а годовой ВВП потеряет 4-6 процентов. Другой сценарий предполагает, что кризис затянется, остановится промышленное производство, и начнется масштабный кризис ликвидности в экономике. Потери ВВП при этом оцениваются в 10-15 процентов.
По самому пессимистичному прогнозу, начнется многолетняя рецессия мировой экономики. Однако эксперты называют его маловероятным и не видят для него предпосылок.
Ранее аналитики BCG описали новую экономическую реальность, которая продолжит существование и после эпохи пандемии коронавируса. Они считают, что мир ждет новый виток цифровизации, сохранение тенденции, при которой увеличиваются мобильность сотрудников, гибкость работы и ставится в приоритет охрана труда и здоровье персонала. Кроме того, в производстве произошла локализация цепочек поставок, повысилась устойчивость к кризисам, развились дистанционные методы управления, отметили эксперты.
По данным на 21 мая, в мире более 5,04 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 329 тысяч скончались, более 1,9 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Россия, Бразилия, Великобритания и Испания.
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Общество , Видео , Другое
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