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В РПЦ увидели признаки биопсихологической войны в пандемии коронавируса 

Говорит Москва и ещё 2 57 минут назад
В РПЦ увидели признаки биопсихологической войны
Фото: РИА Новости
Это означает, что иммунитет людей ослабевает из-за страха. Так в эфире телеканала «Россия 24» сказал глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
«Помимо возможности биологической войны, существует возможность биопсихологической войны. То есть это когда люди напуганы тем, что происходит, напуганы разгулом вируса и начинают терять иммунитет из-за того, что они концентрируются на негативе», — заявил священнослужитель.
Он полагает, что обязательно нужно расследовать версию о том, что коронавирус может быть новым биологическим оружием.
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Общество , РПЦ
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