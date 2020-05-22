Умер последний герой Советского Союза 

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Он окончил Борисоглебское военное авиационное училище и летом 1942 года стал летчиком 523-го истребительного авиационного полка 1-й воздушной армии Западного фронта.

Позже он участвовал в Корейской войне, получил звание Героя Советского Союза. Крамаренко награжден медалями «За боевые заслуги», орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, Орденом Отечественной войны I степени.

Глава Клуба Героев Советского Союза и Героев России, генерал-полковник Николай Антошкин рассказал ТАСС, что Крамаренко был активным участником ветеранского движения.