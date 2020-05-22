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Умер последний герой Советского Союза 

Мария Иванова и ещё 2 3 часа назад
Умер последний герой Советского Союза
Фото: РИА Новости
Герой СССР, летчик-ас и генерал-майор авиации Сергей Крамаренко скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.
Сергей Крамаренко родился в селе Калиновка Сумской области Украины, в 1940 году поступил в Московский авиационный институт имени Орджоникидзе, а в марте 1941 года попал в армию.
Он окончил Борисоглебское военное авиационное училище и летом 1942 года стал летчиком 523-го истребительного авиационного полка 1-й воздушной армии Западного фронта.
Позже он участвовал в Корейской войне, получил звание Героя Советского Союза. Крамаренко награжден медалями «За боевые заслуги», орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, Орденом Отечественной войны I степени.
Глава Клуба Героев Советского Союза и Героев России, генерал-полковник Николай Антошкин рассказал ТАСС, что Крамаренко был активным участником ветеранского движения.
Как писал «Рамблер», в январе 2020 года в Амурской области скончался герой Советского Союза, генерал-майор в отставке Юрий Кузнецов. Ему было 73 года. Губернатор региона Василий Орлов назвал Кузнецова «коренным дальневосточником». Он воевал в Афганистане, где не раз рисковал жизнью, за что был удостоен высоких наград и звания Героя СССР.
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Общество , СССР , Сергей Крамаренко , Василий Орлов , Юрий Кузнецов , Николай Антошкин , МАИ , ИТАР-ТАСС , Калиновка
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