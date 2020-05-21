В Москву доставили американские аппараты ИВЛ 

Во «Внуково-3» приземлился самолет с аппаратами искусственной вентиляции легких из США. Об этом сообщает ТАСС. Россия получила их безвозмездно. Всего будет поставлено 200 штук, сейчас пришла первая партия — 50.
Неназванный представитель Госдепа США рассказал агентству, что аппараты изготовлены компанией «Ваейр медикал». Первые 50 получит Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова в Москве.
В МИД России напомнили, что Россия ранее также безвозмездно передавала аппараты ИВЛ американцам. Кроме того, наша страна передала США партию медицинских принадлежностей в качестве гуманитарной помощи для борьбы с пандемией.