Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Голикова надеется, что дата ЕГЭ «прибита гвоздем к стене» 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Голикова надеется, что дата ЕГЭ «прибита гвоздем к стене»
Фото: РИА Новости
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова надеется, что объявленная ранее президентом РФ Владимиром Путиным дата проведения Единого государственного экзамена, которая сместилась из-за ситуации с коронавирусом, "прибита гвоздем к стене".
Ранее Путин заявил, что считает необходимым провести Единый государственный экзамен по всей стране, он начнется 29 июня.
"Я услышала обеспокоенность от коллег, которые выступали… по поводу того, что, с одной стороны, вы наконец-то объявили дату ЕГЭ. Надеемся, что она с учетом эпидобстановки "прибита гвоздем к стене". Но в то же время… беспокоит некая нормативная неурегулированность вопросов ЕГЭ. Я просто хочу успокоить коллег, что сегодня и, я надеюсь, завтра Государственная дума примет поправки, которые внесены правительством в законодательство и будут предоставлены полномочия правительству об установлении особенностей государственной итоговой аттестации за 9 и 11 классы, и тогда все вопросы будут соответствующим образом урегулированы", — сказала Голикова в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса пожаловались на свои пенсии
Последние новости
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня Онищенко оценил поступок тульской медсестры, надевшей бикини под костюм Онищенко оценил поступок тульской медсестры, надевшей бикини под костюм Все по новой. Почему миллионы китайцев опять на карантине Все по новой. Почему миллионы китайцев опять на карантине
Комментарии
Общество , Татьяна Голикова , Владимир Путин , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Раскрыты подробности гибели сына Моргуновой
Раскрыты подробности гибели сына Моргуновой
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Убившего двоих россиян стрелка отпустили в зале суда
Видео
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
00:26
Пожелавшая собакам «сдохнуть» глава Алушты попала на видео
Политика
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
01:17
Издатель «Флирта» заработал на проституции 47 млн рублей
Происшествия Криминал
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
06:20
Замаскированный под старика грабитель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
02:20
Опубликовано видео задержания банды крупных наркоторговцев
Происшествия Криминал
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
01:38
Поймали распространительницу фейков о масках из Китая
Происшествия
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
01:16
Нервный срыв соседки из-за отсутствия маски попал на видео
Общество
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
01:35
Рассказ внучки маршала Полубоярова попал на видео
Общество
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
02:11
Появилось видео из Крыма после отмены самоизоляции
Общество
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
01:10
Опубликовано видео драки со стрельбой в Москве
Происшествия
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
01:44
Появилось видео вылета самолетов с ИВЛ из США в РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение