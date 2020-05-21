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В Пензенской области четыре ребенка заразились коронавирусом 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
В Пензенской области четыре ребенка заразились COVID-19
Фото: РИА Новости
Четверо детей есть в числе 83 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 1400, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 21 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 — 1400. Новых выявленных — 83. Дети: 13 лет, один год, три года, один год. Пациенты — от 28 до 94 лет", — написала Черемушкина в среду в своем Telegram-канале.
Она отметила, что 18 новых случаев COVID-19 выявили в Пензе, 16 — в Шемышейском, семь — в Кузнецком, шесть — в Пензенском, по пять — в Земетчинском и Бессоновском районах области, по четыре — в ЗАТО город Заречный и Каменском районе, три — в Никольском, по два — в Башмаковском, Лунинском, Городищенском и Белинском, по одному — еще в пяти районах области.
По словам Черемушкиной, также коронавирус зарегистрировали у двоих иногородних — у одного жителя Московской и одного жителя Саратовской областей.
В области скончались 13 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1002.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Пензенская Область
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