Попова оценила ситуацию с коронавирусом 

Сегодня, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин провел совещание о ситуации в системе образования в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Попова приняла в нем участие. В ходе мероприятия она заявила, что на протяжении 10 дней в стране снижается число впервые выявляемых и регистрируемых случаев COVID-19.

«Это очень позитивный показатель», — отметила она.

Также главный санитарный врач России сообщила, что с начала марта удельный вес детей от нуля до 18 лет не превышает 7% в общем количестве заразившихся коронавирусной инфекцией.

В пятницу Попова заявила, что ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции, видимо, стабилизируется, но нельзя успокаиваться и одномоментно ослаблять все ограничения.