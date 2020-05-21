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Попова оценила ситуацию с коронавирусом 

Артём Кульша 40 минут назад
Попова оценила ситуацию с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России снижается на протяжении 10 дней. Об этом, как сообщает радиостанция «Говорит Москва», заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин провел совещание о ситуации в системе образования в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Попова приняла в нем участие. В ходе мероприятия она заявила, что на протяжении 10 дней в стране снижается число впервые выявляемых и регистрируемых случаев COVID-19.
«Это очень позитивный показатель», — отметила она.
Также главный санитарный врач России сообщила, что с начала марта удельный вес детей от нуля до 18 лет не превышает 7% в общем количестве заразившихся коронавирусной инфекцией.
В пятницу Попова заявила, что ситуация с распространением в России коронавирусной инфекции, видимо, стабилизируется, но нельзя успокаиваться и одномоментно ослаблять все ограничения.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Владимир Путин , Роспотребнадзор
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