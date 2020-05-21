Россияне высмеяли чернокожего князя «из Ростова-на-Конго» 

Российские зрители высмеяли выбор темнокожего актера на роль князя Ростова в американском сериале «Великая» о российской императрице Екатерине II. Об этом сообщает «Ридус».

Показ «Великой», как сообщал «Рамблер», стартовал на видеосервисе Hulu на прошлой неделе. Главную роль в сериале исполняет американская актриса Эль Фэннинг. Роль князя Ростова исполняет темнокожий английский актер Абрахам Попула.

«Российские зрители тут же окрестили персонажа князем Ростовым из Ростова-на-Конго», — сообщает «Ридус».

Некоторые из зрителей сочли толерантность американцев гипертрофированной и абсурдной. Некоторые другие обратили внимание на присутствие в «Великой» множества стереотипов о России — персонажи пьют много водки, а одним из подарков Екатерине II на свадьбу стал медведь.