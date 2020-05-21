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По данным агентства, дата начала экзамена стает единой для всей страны.

Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф» уточняет , что выпускники, которые не смогут сдать ЕГЭ в июне, сделают это в августе. Они тоже начнут учебу в сентябре.

Школы будут готовить выпускников к экзаменам в дистанционном режиме. Школьникам, которые не планируют поступать в вузы, оценки в аттестат выставят по итогам года.

Путин напомнил, что призыв на военную службу для выпускников этого года отложили.

Президент заверил, что слухи об уходе от традиционной системы образования к дистанционной не имеют оснований.

Как писал «Рамблер», ранее в России во второй раз перенесли ЕГЭ: с 8 июня на более поздний срок, точные даты не назывались.