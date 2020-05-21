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ЕГЭ начнется с 29 июня 

Мария Иванова 36 минут назад
Президент России Владимир Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, дата начала экзамена стает единой для всей страны.
Названы новые требования во время сдачи ЕГЭ
Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф» уточняет, что выпускники, которые не смогут сдать ЕГЭ в июне, сделают это в августе. Они тоже начнут учебу в сентябре.
Школы будут готовить выпускников к экзаменам в дистанционном режиме. Школьникам, которые не планируют поступать в вузы, оценки в аттестат выставят по итогам года.
Путин напомнил, что призыв на военную службу для выпускников этого года отложили.
Президент заверил, что слухи об уходе от традиционной системы образования к дистанционной не имеют оснований.
Как писал «Рамблер», ранее в России во второй раз перенесли ЕГЭ: с 8 июня на более поздний срок, точные даты не назывались.
Общество , Видео , Политика , Владимир Путин
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