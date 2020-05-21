В Минздраве отреагировали на прогноз роста заболеваемости раком в запущенных стадиях 

Иван Стилиди. Пациенты с онкологическими заболеваниями, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, а также приостановку диспансеризации, получают необходимую помощь, сообщил глава Национального медицинского исследовательского центра им. Н. Н. Блохина, главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ

Ранее газета "Известия" со ссылкой на представителей медицинского сообщества сообщила, что приостановка оказания плановой помощи в стране из-за пандемии коронавируса приводит к росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению специалистов, к осени число тяжелых онкологических больных также может возрасти.

"Несмотря на пандемию COVID-19 и связанные с этим ограничения, онкологическая служба страны продолжает свою работу. Помощь людям с онкологическими заболеваниями оказывается. Если возникают какие-то трудности, мы подключаемся к проблеме и делаем все, чтобы пациент получил необходимую медицинскую помощь. И у нас в Центре, и в региональных онкологических диспансерах выполняются операции, проводится лучевая и химиотерапия, на местах принимают онкологи. Это особенно важно сейчас, когда временно приостановлена диспансеризация граждан", — приводит его слова в четверг пресс-служба Минздрава.

Стилиди также призвал граждан быть более внимательным к своему здоровью и не игнорировать различные симптомы болезней и изменения в самочувствии, и сразу обращаться за консультацией к специалисту. "Если профильная клиника в регионе по каким-то причинам закрыта, пациент может обратиться в учреждение федерального уровня", — добавил он.