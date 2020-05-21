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«Я получаю реально много денег»: Мясников о своих доходах 

Павел Тиунов 5 минут назад
«Я получаю много денег, реально много денег»
Фото: ТАСС
Главврач столичной больницы №71 Вячеслав Мясников в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» удивился тому факту, как много денег он зарабатывает.
Доктор откровенно рассказал о зарплате в государственном медучреждении, а также об имеющейся у него недвижимости в России и за рубежом.
Медик отметил, что регулярный подсчет своих доходов не ведет, а о том, сколько заработал за год, узнает при заполнении налоговой декларации.
«Я получаю много денег, реально много денег. Я все время удивляюсь этой цифре «Откуда такие деньги?». Начинаешь смотреть — я все трачу», — отметил Мясников.
В список своих дорогостоящих приобретений врач занес большой загородный дом площадью 240 квадратных метров на участке в 75 соток, двухкомнатную квартиру в историческом здании в Москве, а также две квартиры в Париже, в одной из которых живет его сын.
При этом, по словам медика, фиксированная ставка столичного главврача составляет 170 тысяч рублей, однако с доплатами получается «значительно больше». Мясников подчеркивает, что некоторые врачи в его больнице ежемесячно получают по 500 тысяч рублей и больше.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появилось расследование, согласно результатам которого у теледоктора Елены Малышевой обнаружился жилой дом в пригороде Нью-Йорка стоимостью 6,5 млн долларов. Кроме того, во владении медика оказались две квартиры в Манхэттене общей стоимостью около 4,2 млн долларов.
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Общество , Елена Малышева , Вячеслав Мясников
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