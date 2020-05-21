Доктор откровенно рассказал о зарплате в государственном медучреждении, а также об имеющейся у него недвижимости в России и за рубежом.

Медик отметил, что регулярный подсчет своих доходов не ведет, а о том, сколько заработал за год, узнает при заполнении налоговой декларации.

«Я получаю много денег, реально много денег. Я все время удивляюсь этой цифре «Откуда такие деньги?». Начинаешь смотреть — я все трачу», — отметил Мясников.

В список своих дорогостоящих приобретений врач занес большой загородный дом площадью 240 квадратных метров на участке в 75 соток, двухкомнатную квартиру в историческом здании в Москве, а также две квартиры в Париже, в одной из которых живет его сын.

При этом, по словам медика, фиксированная ставка столичного главврача составляет 170 тысяч рублей, однако с доплатами получается «значительно больше». Мясников подчеркивает, что некоторые врачи в его больнице ежемесячно получают по 500 тысяч рублей и больше.