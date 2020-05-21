Якобашвили вернулся в Россию

Как заявил предприниматель, с уголовным делом, в рамках которого в прошлом году проходили обыски в его музее "Собрание", все в порядке.

"Распространяться не могу, но все нормально", — пояснил он.

В последнее время Якобашвили проживал в Монако и говорил, что не планирует возвращаться в России, пока не разберутся с его делом.

В июне 2019 года ФСБ провела обыски в музее "Собрание" в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Его завели по жалобе партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи . По данным РБК, Минахи обвинил Якобашвили в попытке рейдерского захвата Ейского портового элеватора.

Якобашвили — один из основателей Вимм-Билль-Данн, которую вместе с партнерами продал PepsiCo в 2011 году. Сейчас бизнесмен является совладельцем компании Petrocas. Forbes оценивает его состояние в 750 миллионов долларов.