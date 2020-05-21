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РБК сообщил о возвращении Давида Якобашвили в Россию 

РИА Новости и ещё 6 4 часа назад
Якобашвили вернулся в Россию
Фото: РИА Новости
Один из основателей компании Вимм-Билль-Данн, бизнесмен Давид Якобашвили вернулся в Москву "на несколько дней", сообщает РБК.
Как заявил предприниматель, с уголовным делом, в рамках которого в прошлом году проходили обыски в его музее "Собрание", все в порядке.
"Распространяться не могу, но все нормально", — пояснил он.
В последнее время Якобашвили проживал в Монако и говорил, что не планирует возвращаться в России, пока не разберутся с его делом.
В июне 2019 года ФСБ провела обыски в музее "Собрание" в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Его завели по жалобе партнера Якобашвили по бизнесу Бориса Минахи. По данным РБК, Минахи обвинил Якобашвили в попытке рейдерского захвата Ейского портового элеватора.
Якобашвили — один из основателей Вимм-Билль-Данн, которую вместе с партнерами продал PepsiCo в 2011 году. Сейчас бизнесмен является совладельцем компании Petrocas. Forbes оценивает его состояние в 750 миллионов долларов.
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Общество , Борис Минахи , Давид Якобашвили , ФСБ , Forbes , РБК , Москва
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