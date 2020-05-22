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Минздрав выпустил памятку об использовании медиками средств защиты 

Парламентская газета и ещё 7 47 минут назад
Минздрав выпустил памятку для медиков
Фото: АГН МОСКВА
Медицинский работник должен использовать различные комплекты защиты, состоящие из медицинской или респираторной маски, перчаток, защитных очков или защитного экрана и медицинского халата или водонепроницаемого комбинезона. Такие требования содержатся в графической памятке по использованию медиками средств индивидуальной защиты, размещённой на сайте Минздрава России.
Согласно памятке, комплект первого уровня защиты предусмотрен для медперсонала, оказывающего помощь пациентам, не инфицированным COVID-19, и включает в себя шапочку, медицинскую маску, защитный медицинский халат и перчатки.
Комплект второго уровня предназначен для медперсонала, непосредственно работающего с заражёнными коронавирусом пациентами вне стационаров. В его состав входят: медицинский респиратор, шапочка, перчатки, высокие бахилы, защитные очки, защитный комбинезон и защитный медицинский халат.
Комплект третьего уровня защиты предусмотрен для медиков, работающих непосредственно в стационарах с больными COVID-19. Им предписано использовать, кроме средств защиты второго уровня, защитный экран для лица (для реаниматологов).
Кроме того, в памятке прописан порядок надевания и снятия средств индивидуальной защиты. Подчёркивается, что после снятия каждого элемента защиты необходимо обязательно обрабатывать руки спиртовым антисептиком.
Как отметила главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова, слова которой приводятся на сайте ведомства, безопасность медперсонала во многом зависит от чёткого соблюдения требований биологической безопасности в условиях распространения коронавируса и в частности выполнения алгоритма надевания и, в особенности, снятия средств защиты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. В России за сутки выявили 8 894 человека с коронавирусом — всего по стране 326 448 инфицированных. По данным оперштаба, суточный рост снизился до 2,8 процента.
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Комментарии
Общество , Медицинские маски , Минздрав РФ , ВОЗ
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