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Россияне оценили ситуацию с полуголой медсестрой в госпитале Тулы 

Лера Букина 26 минут назад
Россияне оценили ситуацию с полуголой медсестрой из Тулы
Фото: Соцсети
69% россиян, принявших участие в опросе Аналитической службы Рамблера, не осуждают медика, которая появилась перед пациентами в прозрачном защитном костюме.
«Более того, я понимаю ее, ведь условия просто вынудили так поступить», — подчеркнули участники.
17% опрошенных остались в стороне от данного вопроса.
А 14% респондентов были возмущены ее выходкой.
«Где культура? Где этика?», — высказались они.
В опросе приняли участие 7255 человек.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил, что медик, появившаяся перед пациентами в прозрачном защитном костюме, надетом на тело в купальнике, поступила «неэтично», но обвинять ее ни в чем не стоит. По его словам, в первую очередь необходимо задуматься о том, как сделать спецодежду более комфортной.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали фотографию медсестры инфекционного госпиталя в Туле. Она зашла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, под которым был только купальник.
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Общество , Геннадий Онищенко
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