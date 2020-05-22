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Россиянам назвали поводы для вызова скорой при COVID 

Вероника Полынина и ещё 20 12 минут назад
Вызывать скорую помощь в случае заражения коронавирусом следует лишь в крайнем случае. Такое мнение высказал главврач и директор частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах.
По словам Авербаха, стационары сейчас превратились в «рассадники» эпидемии, поэтому при отсутствии сопутствующих заболеваний и возрасте младше 65 лет переболеть коронавирусом лучше дома.
«Рекомендации стандартные, как при ОРВИ: больше питья, хорошее питание, проветривание, влажная уборка, снижение физических нагрузок при температуре», — заявил врач в интервью «Росбалту».
По его словам, показанием для вызова скорой помощи является затруднение дыхания в комнатных условиях.
«Если вам не хватает воздуха, хочется расстегнуться, появилась одышка — можно вызвать скорую», — отметил он.
В больнице пациенту должны сделать КТ. Если процент поражения легких будет меньше 20%, больного могут отпустить на домашнее лечение. Но перед этим врач должен оценить клиническую картину и состояние больного.
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Авербах отметил, что главным лечением в стационарах является кислородная поддержка, эффективность медикаментозного лечения до сих пор не доказана. Поэтому если пациент может обойтись без кислородной поддержки, он может лечиться и дома.
Как сообщал «Рамблер», в России к 22 мая выявлено 326 448 случаев коронавируса, за день число зараженных выросло на 8 894 человек. За весь период зафиксировано 3249 летальных исходов, выздоровели 99 825 человек.
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Общество , Видео , Лев Авербах , Росбалт , Санкт-Петербург
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