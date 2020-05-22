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Мурашко: ситуация с пациентами с коронавирусом в стационарах стабилизировалось 

ТАСС и ещё 32 39 минут назад
Мурашко: ситуация в стационарах стабилизировалось
Фото: РИА Новости
Порядка 108-109 тыс. человек на данный момент госпитализированы в России с новой коронавирусной инфекцией, в реанимации находятся около 2,5 тыс. пациентов. Это позволяет говорить о стабилизации ситуации, сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с участием президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
"Количество пациентов в последнюю неделю стабилизировалось. Мы в общей сети имеем порядка 108-109 тыс. человек и порядка 2,5 тыс. человек в реанимационных отделениях". — сказал Мурашко.
Ряд регионов России уже просит перевести перепрофилированные для пациентов с коронавирусом койки в обычные, заявил Мурашко.
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Общество , Михаил Мурашко , Владимир Путин
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