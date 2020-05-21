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Власти Подмосковья планируют открыть МФЦ 25 мая 

ТАСС и ещё 11 2 часа назад
МФЦ в Подмосковье готовятся к открытию
Фото: РИА Новости
Власти Московской области рассчитывают начать с 25 мая поэтапное открытие многофункциональных центров (МФЦ), сообщается в четверг в Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.
"Готовятся к возобновлению работы и многофункциональные центры. Открытие возможно уже в ближайший понедельник", — говорится в сообщении.
Отмечается, что все МФЦ планируется открывать в три этапа. На первом этапе посещение центров будет доступно по предварительной записи с ограниченным перечнем услуг для юридических лиц. На втором этапе будет расширено количество оказываемых услуг для юридических лиц, а также станут доступны услуги для физических лиц. Третий этап подразумевает работу МФЦ в штатном режиме.
Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.
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Комментарии
Общество , Правительство московской области
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