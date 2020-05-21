Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Все данные о россиянах соберут в едином регистре 

Парламентская газета 55 минут назад
Данные о россиянах соберут в едином регистре
Фото: ТАСС
Данные о россиянах предлагают собрать в едином федеральном регистре, который позволит государству вести учёт населения, а людям облегчит процесс оформления документов и получения госуслуг. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении на пленарном заседании 21 мая.
Согласно проекту, регистр будет включать следующие данные о физических лицах: ФИО, дату рождения, дату смерти, место смерти, пол, сведения о семейном положении, гражданство, паспортные данные.
Эти сведения будут предоставлять государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, а также физическому лицу или его законному представителю. Также в информационную базу войдут данные о проживающих в России иностранных гражданах и лицах без гражданства.
Как ранее отметил замглавы ФНС Виталий Колесников, законопроект позволит рассчитать необходимую россиянам адресную помощь, исходя из данных о доходах семьи. Также регистр поможет прогнозировать развитие регионов. Оператором регистра будет ФНС. На эту службу также возлагаются обязанности по защите данных, собранных в информационной базе.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
Парламентская газета: последние новости
Геннадий Онищенко рассказал о пользе ношения масок Геннадий Онищенко рассказал о пользе ношения масок Скворцова рассказала, насколько эффективен препарат «Мефлохин» Скворцова рассказала, насколько эффективен препарат «Мефлохин» Голикова рассказала, когда примут решение о дате ЕГЭ Голикова рассказала, когда примут решение о дате ЕГЭ
Комментарии
Общество , Виталий Колесников , Федеральная налоговая служба , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Солдаты Асада столкнулись с армией США
Солдаты Асада столкнулись с армией США
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
00:50
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
00:24
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
00:36
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
02:32
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
Шоу-бизнес
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
03:44
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
Украина В мире
Россиянам отказали в любимом курорте
03:09
Россиянам отказали в любимом курорте
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение