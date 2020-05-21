Данные о россиянах соберут в едином регистре

Данные о россиянах предлагают собрать в едином федеральном регистре, который позволит государству вести учёт населения, а людям облегчит процесс оформления документов и получения госуслуг. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении на пленарном заседании 21 мая.
Согласно проекту, регистр будет включать следующие данные о физических лицах: ФИО, дату рождения, дату смерти, место смерти, пол, сведения о семейном положении, гражданство, паспортные данные.
Эти сведения будут предоставлять государственным и муниципальным органам, МФЦ, нотариусам, а также физическому лицу или его законному представителю. Также в информационную базу войдут данные о проживающих в России иностранных гражданах и лицах без гражданства.
Как ранее отметил замглавы ФНС Виталий Колесников, законопроект позволит рассчитать необходимую россиянам адресную помощь, исходя из данных о доходах семьи. Также регистр поможет прогнозировать развитие регионов. Оператором регистра будет ФНС. На эту службу также возлагаются обязанности по защите данных, собранных в информационной базе.