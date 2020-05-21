Кортнева разнесли за оскорбление медсестры в бикини

Политолог, феминистка Анна Федорова подвергла критике лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева за оскорбление медсестры, которая вышла к пациентам в купальнике под прозрачным защитным костюмом.

Скандал «с тульской медсестрой», которая «надела защитный костюм на нижнее белье (потому что очень жарко)», Федорова назвала «мерзким».

«А сегодня я слышала, как по радио Алексей Кортнев из «Несчастного случая» обсуждал эту историю. И вот он говорит: «Если медсестра так себе, страшненькая — то правильно ее наказали! А если красивая — то надеюсь, наказали нежно, отшлепали там», — рассказала Федорова в Facebook.

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«Надо же вот такую дрянь говорить про человека, который сейчас рискует своей жизнью», — заявила она, возмутившись тем, что «даже на передовой, где угодно, в минуту смертельного риска, в аду — женщина всегда в первую очередь оценивается как „красивая“ или „страшненькая“.

Федорова отметила, что „с нами со всеми так и поступают“. По ее словам, „ум, профессиональные качества, стойкость, что угодно — это все воспринимается во вторую очередь“. По мнению Федоровой, „в первую“ рассуждают в духе „она же женщина“ и хотят обсудить грудь, а также стоит ли с женщиной переспать или та должна „тело прятать“.

По мнению Федоровой Кортнев „отдельно проявил себя как ***ак“.

Напомним, руководство больницы в Туле объявило замечание медсестре, которая работала с пациентами в прозрачном защитном костюме, надетом на нижнее белье.