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В Чечне запретили передвижения на время празднования Ураза-байрама 

РИА Новости и ещё 6 42 минуты назад
В Чечне запретили передвижения на время Ураза-байрама
Фото: Reuters
Власти Чечни полностью запретили передвижение по республике на празднование Ураза-байрама, которое продлится с 23 по 26 мая, сообщает в среду МВД по Чечне.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил четыре выходных дня в связи с празднованием одного из главных мусульманских праздников Ураза-байрам и призвал жителей республики отметить в этом году его дома и не ходить в гости в связи с угрозой распространения коронавируса.
"В связи с праздником объявлены четыре выходных дня и, соответственно, в эти дни не будут работать министерства и ведомства, кроме экстренных служб, а передвижение по республике будет запрещено", — говорится в сообщении ведомства, размещенном на официальной странице в Instagram.
Министр внутренних дел Руслан Алханов отметил, что в целом население относится с пониманием к принимаемым по профилактике коронавируса мерам, но "попадаются безответственные граждане".
"Будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона", — подчеркнул министр, которого цитирует пресс-служба ведомства.
Сотрудники МЧС в эти дни будут ездить на спецтранспорте и через громкоговорители призывать население республики соблюдать режим самоизоляции.
В Чечне в рамках мер по противодействию COVID-19 с начала апреля запрещено передвижение с 20.00 до 8.00.
По данным регионального минздрава, в республике зарегистрировано 1005 случаев заражения коронавирусом, из них 620 выздоровели, 11 скончались.
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Общество , Рамзан Кадыров , Руслан Алханов , МЧС , МВД
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