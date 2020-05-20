«Вспышка COVID-19 в России может быть гораздо хуже»

Россия намного более успешно борется с covid-19, чем страны Запада, а происходит это благодаря более совершенной системе здравоохранения и великолепному лидерству. Россия столкнулась с одним из самых значительных уровней инфицирования, однако уровень смертности в стране в семь раз меньше, чем в большинстве других стран. На самом деле, согласиться с такими выводами можно только в том случае, если вы доверяете российской статистике.

Мало кто из независимых экспертов относится с доверием к ее данным. В России официально зарегистрировано 290 тысяч заражений covid-19 и 2700 смертей, и в таком случае уровень смертности не превышает 1%, тогда как в Германии он составляет 4,5%, а в Британии 14%. Вместе с тем уровень смертности среди работающих на переднем крае борьбы с коронавирусом профессионалов, где ведется особый подсчет, примерно в 16 раз выше, чем в сравнимых государствах, и это означает, что официальные данные выглядят слишком приукрашенными, слишком «розовыми».

Тем не менее именно эти данные позволили Владимиру Путину , российскому президенту, объявить 11 мая об окончании периода «нерабочих дней», — это выражение является эвфемизмом, а речь идет, на самом деле, о режиме строгой национальной самоизоляции, который официально так и не был объявлен. Хотя Владимир Путин переложил ответственность за сохранение введенных ограничений на региональные власти, он дал понять, что самый сложный период для России уже закончился.

«Мы должны сказать спасибо нашим врачам и нашему президенту, который круглосуточно занимается вопросами спасения жизни и оказания помощи людям», — заявил Вячеслав Володин, спикер российской Думы.

Российское руководство и его раболепный парламент были огорчены тем, что в тот же день газета «Файнэншл таймс» сообщила такие данные: реальное количество смертных случаев может быть на 70% больше. А газета «Нью-Йорк таймс» привела мнение одного эксперта, который считает, что уровень смертности в России может быть почти в три раза выше официальных данных. Эти оценки были сделаны на основании сведений о количестве смертей, превышающих обычный уровень. Один из депутатов Думы потребовал, чтобы причастные к этим публикациям журналисты были лишены аккредитации. Российская государственная пропаганда развязала кампанию против того, что было названо скоординированной атакой Запада на Россию, но истинный смысл ее состоял в том, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем.

Тем временем некоторые российские врачи в социальных сетях рассказывают о том, что они получили следующее указание: занижать данные, относящихся к статистике covid-19, и включать туда только тех людей, которые умерли непосредственно от этого заболевания, а не тех, которые уже страдали от каких-то хронических болезней, послуживших дополнительной причиной их смерти. Родственники жертв до предела возмущены таким подходом.

Образовавшуюся путаницу усугубляют еще и невероятные данные, поступающие из некоторых регионов. Так, например, в Краснодарском край, в регионе с населением 5,2 миллиона человек, количество зараженных остается почти без изменений — от 96 до 99 случаев в день, и так продолжается уже две недели. Подобный вариант представляется, скорее, маловероятным.

Некоторые другие регионы предоставили еще более странную статистику. Согласно переданным ими данным, количество зафиксированных заражений в региональных центрах и прилегающих к ним территорий оказались разнонаправленными, они выравнивают друг друга, и в результате образуется странная прямая линия случаев заражений по всему региону в целом.

Эти официальные данные, судя по всему, мало что могут сказать о реальном масштабе эпидемии коронавируса в России. Однако они проливают свет на российскую политическую систему, которая, как и советская система, ее предшественница, напичкана ложью и недоверием. Результаты голосования в России предоставляют похожие странные результаты. Многие российские спортсмены во время Олимпиады в Сочи в 2014 году принимали способствующие повышению результатов препараты. Их обман скрывался с помощью подмены проб со сданной мочой, а происходило это при потворстве властей.

По мнению Константина Сонина (Konstantin Sonin) из Чикагского университета, проблема не в том, что Кремль скрывает или искажает данные, а в том, что он их вообще не имеет. Многие региональные правители не подотчетны избирателям и полностью зависят от Кремля в том, что касается статуса и денег. Они направляют приукрашенные, «розовые» отчеты для того, чтобы они соответствовали официальным установкам. Их цель состоит в том, чтобы угодить президенту, а не людям.

«Кремлю даже не нужно говорить им, какие данные присылать; они сами знают, что направлять нужно то, что Кремль хотел бы услышать», — отмечает он.

В течение последних нескольких недель российское государственное телевидение предоставило прекрасную иллюстрацию этой искаженной системы. На Западе официальные лица, по крайней мере, попытались пообщаться с электоратом и со средствами массовой информации. А российское телевидение показывает, как их чиновники докладывают самоизолировавшемуся г-ну Путину в ходе видеоконференции. Используемый российским президентом экран напоминает икону Православной церкви : г-н Путин показан в центральной большой секции, а его окружают 12 «апостолов» в меньших по размеру окнах.

Однако подобная тщательным образом подготовленная картина начинает давать трещину. Рейтинг популярности г-на Путина в последние недели опустился до исторически низкого уровня. Последнее по времени неприятное событие произошло 17 мая, когда министр здравоохранения Дагестана, российской территории на Северном Кавказе с населением 3 миллиона человек, сообщил местному блогеру о том, что истинное количество заражений в республике в четыре разы больше официальных данных, и что в результате вспышек пневмонии вблизи больниц и поликлиник умерли 657 человек, на не 27, как было официально объявлено. Уже 40 врачей умерли в результате пандемии коронавируса. Г-н Путин обвинил самих граждан, которые пытаются заниматься дома самолечением.

Город Москва, как и несколько других городов, более открыт в своей коммуникационной политике, чем сам Кремль. Городские власти признали, что количество заболевших значительно больше, поэтому они сохранили режим самоизоляции.

Поведение Кремля в период пандемии коронавируса напоминает некоторые попытки скрыть данные о Чернобыльской атомной катастрофе, которая побудила Михаила Горбачева , советского лидера, начать политику гласности, политику большей открытости.

«Вся система пронизана духом подхалимства, преследования диссидентов, клановости, приукрашивания действительности. Мы положим конец всему этому», — заявил г-н Горбачев своему политбюро в то время.

Г-н Путин, который изменил Конституцию, чтобы оставаться у власти неопределенно долго, твердо намерен не повторить тот эксперимент, который в итоге способствовал разрушению всей системы.