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Валуев призвал поощрить пробудившую волю к жизни медсестру в бикини 

Lenta.ru 2 часа назад
Валуев призвал поощрить медсестру в бикини
Фото: ТАСС
Медсестра инфекционного госпиталя в Тульской области, надевшая прозрачный защитный костюм поверх бикини, пробудила у пациентов волю к жизни, поэтому ее необходимо поощрить. Об этом в разговоре с Общественной службой новостей заявил депутат Госдумы Николай Валуев.
Он добавил, что хорошие эмоции всегда способствуют выздоровлению.
«Может быть со временем, когда выздоровеют, я очень на это надеюсь, все пациенты больницы, которые видели эту медсестру, напишут специальное письмо с благодарностью данной сотруднице. А руководство больницы, может быть, даже переменит свое решение и поощрит девушку», — сказал Валуев, отметив, что это будет зависеть исключительно от пациентов.
Ранее 20 мая сообщалось, что читатели тульского новостного сайта вступились за медсестру, вышедшую к пациентам в бикини и прозрачном костюме. Фотография вызвала шквал положительных комментариев со стороны туляков. Они отнеслись к поступку медсестры с юмором и начали оставлять подбадривающие записи. Например, пользователи написали: «Молодец девка! Ей премию надо, а не взыскание!», «Красава! Теперь все на поправку!» и «Медсестричка — молодец, настроение подняла не только дедушкам в палате! Хоть что-то позитивное!».
19 мая стало известно, что сотрудницу тульского госпиталя наказали. В отношении нее применили дисциплинарное взыскание в виде замечания. Медработница объяснила, что решила не надевать одежду, поскольку в защитном костюме работать очень жарко.
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Комментарии 1
Общество , Николай Валуев , Госдума , Тульская Область
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