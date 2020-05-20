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Умерла Людмила Рошкован 

Артём Кульша 11 минут назад
Умерла Людмила Рошкован
Фото: РИА Новости
Актриса и режиссер Людмила Рошкован скончалась. Об этом представитель московского театра «Человек» сообщил РИА Новости.
Собеседник агентства не назвал ни причину смерти Рошкован, ни дату и место прощания с ней и ее похорон. Это, по его словам, станет известно позже.
Рошкован, как сообщал «Рамблер», был 81 год. Она была выпускницей студии московского театра Ленком и режиссерского факультета Московского института культуры, Заслуженным деятелем искусств России, основательницей театра «Человек». Рошкован стала художественным руководителем «Человека» в 1974 году, а в последние годы была его заслуженным президентом.
18 мая на 83-м году жизни в результате продолжительной болезни скончался режиссер Владимир Голуб. Он был выпускником режиссерского факультета Театрального училища имени Щукина, Заслуженным деятелем искусств России. Голуб служил в Краснодарском театре драмы, Брянском театре драмы, Ульяновском драматическом театре и Александринском театре.
На прошлой неделе скончались писатель и политик Константин Крылов и главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров.
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Общество , Константин Крылов , Владимир Голуб , Людмила Рошкован , СБОРНАЯ РОССИИ , РИА Новости
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