Умерла Людмила Рошкован 

Собеседник агентства не назвал ни причину смерти Рошкован, ни дату и место прощания с ней и ее похорон. Это, по его словам, станет известно позже.

Рошкован, как сообщал «Рамблер», был 81 год. Она была выпускницей студии московского театра Ленком и режиссерского факультета Московского института культуры, Заслуженным деятелем искусств России, основательницей театра «Человек». Рошкован стала художественным руководителем «Человека» в 1974 году, а в последние годы была его заслуженным президентом.

18 мая на 83-м году жизни в результате продолжительной болезни скончался режиссер Владимир Голуб . Он был выпускником режиссерского факультета Театрального училища имени Щукина, Заслуженным деятелем искусств России. Голуб служил в Краснодарском театре драмы, Брянском театре драмы, Ульяновском драматическом театре и Александринском театре.