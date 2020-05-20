В Мурманске начался полярный день 

Мурманске начался полярный день — в полночь солнце на час опустилось за горизонт и взошло снова. Оно снова уйдет через два месяца, пишет TV21.

Как пишет телекомпания, полярный день длится от 72 дней на севере Мурманской области . На юге Кольского полуострова этот период составляет до 20 дней.

Пик полярного дня обычно наступает 21 июня, в день летнего солнцестояния — тогда солнце находится максимально высоко.

TV21 добавило, что в городе Кола и поселке Туманный полярный день начался одновременно с Мурманском. В городах Полярный, Снежногорск и Североморск, а также в селе Териберка — на день раньше, 19 мая.

В апреле стало известно, что в национальный парк «Русская Арктика» пришло полярное лето. Солнце совершенно перестало заходить за горизонт, но погода осталась изменчивой — сначала на острове Земля Александры была сильная метель, а затем ветер сменился на южный.