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«Сталина на вас не хватает»: пользователи ответили Чубайсу на слова о «дохлой лошади» 

Мария Иванова 31 минуту назад
Слова Чубайса о «дохлой лошади» высмеяли в Сети
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователи раскритиковали высказывания экс-министра финансов России, председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса о российской экономике. По их мнению, Чубайс говорит об очевидных проблемах, но решения не предлагает.
"Дохлая лошадь": Чубайс вынес "приговор" России
Как писал «Рамблер», ранее в интервью Forbes Чубайс заявил, что уклад экономики, ориентированной на нефтегаз, устаревает. Он обратил внимание на пессимистические прогнозы по нефтяным ценам и вспомнил поговорку «если лошадь сдохла, с нее надо слезать».
«Капитан очевидность», — написал пользователь «Рамблера» под ником полный нуль (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Не устраивает? предложи что нибудь. Так нет же, только болтать горазд. Сталина на вас не хватает», — написал Алматы Лимо.
«У Чубайса видать доход начал падать», — отметил пользователь Справедливость.
«Как к стати старая пословица. Чья бы мычала, ну и так далее……» — заявил Гассан Абдурахман.
«А сам Чубайс не может заняться производством, например холодильников?Говорить это не значит что то делать», — добавила Анна Федотова.
«Не помню, чтобы вице-премьер Чубайс в свое время пыжился, слезая с нефтяной и газовой иглы», — написала Акула Каракула.
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Общество , Анатолий Чубайс , Роснано , Forbes
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