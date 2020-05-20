Слова Чубайса о «дохлой лошади» высмеяли в Сети

Интернет-пользователи раскритиковали высказывания экс-министра финансов России , председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса о российской экономике. По их мнению, Чубайс говорит об очевидных проблемах, но решения не предлагает.

Как писал «Рамблер», ранее в интервью Forbes Чубайс заявил , что уклад экономики, ориентированной на нефтегаз, устаревает. Он обратил внимание на пессимистические прогнозы по нефтяным ценам и вспомнил поговорку «если лошадь сдохла, с нее надо слезать».

«Капитан очевидность», — написал пользователь «Рамблера» под ником полный нуль (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Не устраивает? предложи что нибудь. Так нет же, только болтать горазд. Сталина на вас не хватает», — написал Алматы Лимо.

«У Чубайса видать доход начал падать», — отметил пользователь Справедливость.

«Как к стати старая пословица. Чья бы мычала, ну и так далее……» — заявил Гассан Абдурахман.

«А сам Чубайс не может заняться производством, например холодильников?Говорить это не значит что то делать», — добавила Анна Федотова.

«Не помню, чтобы вице-премьер Чубайс в свое время пыжился, слезая с нефтяной и газовой иглы», — написала Акула Каракула.