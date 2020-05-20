Онищенко отреагировал на полуголую медсестру в госпитале 

Геннадий Онищенко в Бывший главный санитарный врач России беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил, что медик, появившаяся перед пациентами в прозрачном защитном костюме, надетом на тело в купальнике, поступила «неэтично», но обвинять ее ни в чем не стоит.

По его словам, в первую очередь необходимо задуматься о том, как сделать спецодежду более комфортной.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали фотографию медсестры инфекционного госпиталя в Туле. Она зашла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, под которым был только купальник.

Позже стало известно, что девушка не рассчитывала, что спецодежда будет настолько прозрачной. Медик также объяснила свой поступок тем, что в костюме слишком жарко.

«Девочка явно себя неадекватно повела, тем более речь идет о зоне, где находятся больные», — прокомментировал ситуацию Геннадий Онищенко.

Он отметил, что «психический статус» пациентов не расположен к «созерцанию» молодого тела. При этом экс-главный санитарный врач РФ подчеркнул, что медсестру не стоит ни в чем обвинять, поскольку работать в одежде из прозрачного пластика действительно неудобно.