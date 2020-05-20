В ВОЗ сообщили России хорошие новости 

Вуйнович подчеркнула, что темпы распространения вируса замедлились, но работу по сокращению прироста новых случаев прерывать нельзя.

«Это очень чувствительный момент, требующий дальнейшего соблюдения физического дистанцирования (даже в случае снятия некоторых ограничений)», — заявила представитель ВОЗ.

Она отметила, что людям всё так же следует соблюдать тщательную гигиену рук, а властям — тестировать население, лечить и изолировать заболевших.

Вуйнович назвала отслеживание всех контактов заболевших и соблюдение карантина критически важными факторами.

«Это похоже на марафон, и я бы сказала, что мы только на полпути», — отметила она.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки число пациентов с коронавирусом в стране выросло на 8 764, до 308 705 человек в 85 регионах, 85 392 из них уже выздоровели, 2972 скончались. Прирост в 8 764 случая стал самым низким за последние недели.