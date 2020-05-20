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Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение 

Вероника Полынина и ещё 7 21 минуту назад
Туляки поддержали медсестру местного инфекционного госпиталя, надевшую защитный костюм поверх бикини.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали фотографию медсестры инфекционного госпиталя в Туле. Она зашла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, под которым был только купальник. Позже стало известно, что девушка не рассчитывала, что спецодежда будет настолько прозрачной. Медик также объяснила свой поступок тем, что в костюме слишком жарко.
Читатели тульского новостного сайта Myslo отнеслись к ситуации с юмором и сошлись во мнении, что медсестру не стоило наказывать за этот поступок.
«Ей медаль надо дать и премию… Как могла, подняла дух пациентам», «Красава! Теперь все на поправку!», «Завтра все газеты страны выйдут с заголовком: „В Туле найден новый радикальный метод борьбы с коронавирусом! Вакцина больше не нужна!“))», — написали читатели в комментариях.
Пользователи вспомнили эпизод из сериала «Чернобыль» с работающими голышом шахтерами и задались вопросом: «Нам от медиков работа нужна или соблюдение дресс-кода?».
Большинство читателей согласились, что в целлофановом костюме может быть очень жарко, и ситуация с медсестрой в бикини поможет донести эту проблему до руководства в сфере здравоохранения.
Ранее медсестру поддержал депутат Госдумы Николай Валуев. Он заявил, что своим видом девушка вызвала у пациентов мужского пола желание жить.
Комментарии 114
Общество , Видео , Другое , Николай Валуев , Госдума
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