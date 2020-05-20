Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение 

Туляки поддержали медсестру местного инфекционного госпиталя, надевшую защитный костюм поверх бикини.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали фотографию медсестры инфекционного госпиталя в Туле. Она зашла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, под которым был только купальник. Позже стало известно, что девушка не рассчитывала, что спецодежда будет настолько прозрачной. Медик также объяснила свой поступок тем, что в костюме слишком жарко.

Читатели тульского новостного сайта Myslo отнеслись к ситуации с юмором и сошлись во мнении, что медсестру не стоило наказывать за этот поступок.

«Ей медаль надо дать и премию… Как могла, подняла дух пациентам», «Красава! Теперь все на поправку!», «Завтра все газеты страны выйдут с заголовком: „В Туле найден новый радикальный метод борьбы с коронавирусом! Вакцина больше не нужна!“))», — написали читатели в комментариях.

Пользователи вспомнили эпизод из сериала «Чернобыль» с работающими голышом шахтерами и задались вопросом: «Нам от медиков работа нужна или соблюдение дресс-кода?».

Большинство читателей согласились, что в целлофановом костюме может быть очень жарко, и ситуация с медсестрой в бикини поможет донести эту проблему до руководства в сфере здравоохранения.