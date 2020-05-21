«Лет на 12 посадим»: чем обернулись жалобы медиков

Медикам Краснодарского края угрожали уголовным делом об экстремизме после того, как они опубликовали видеообращение с жалобой на отсутствие доплат за работу с зараженными COVID-19, сообщили в региональной прокуратуре. Публикация ролика обернулась для сотрудников скорой помощи Абинской ЦРБ допросом в СК, а также звонками правоохранителей, в которых они обещали наслать на медперсонал ФСБ . «Газета.Ru» рассказывает истории разбирательств с медиками, которые пострадали от невыплат в условиях пандемии.

Прокуратура Краснодарского края запустила проверку после того, как сотрудникам скорой помощи Абинской районной больницы вынесли предупреждение об экстремизме из-за жалоб на отсутствие выплат за работу с больными COVID-19. Об этом сообщили в ведомстве РИА «Новости».

Началось все 18 мая — тогда восемь медиков записали обращение, в котором заявили, что руководство не начисляет им президентские доплаты за участие в борьбе с коронавирусом.

«Обещанные нашим президентом выплаты на 18 мая 2020 года нам не перечислены. Руководство Абинской ЦРБ пытается нас убедить, что нам никакие выплаты не предусмотрены», — рассказал один из фельдшеров на видео.

В конце ролика медики хором произнесли фразу: «Нам ничего не выплачивают!».

Позже один из участников видео рассказал, что доплаты в больнице получают только отдельные сотрудники — это так называемая инфекционная бригада из «приближенных» старшего фельдшера. Но даже им выделяли меньше 25 тыс. рублей, которые в начале апреля поручил выплатить фельдшерам, медсестерам и водителям экипажей президент РФ Владимир Путин

«Работа была организована так: мы едем на вызов к больному с ОРВИ, например; собираем анамнез; если подозреваем, что у него COVID, то вызываем на себя эту инфекционную бригаду; они уже приезжают в костюмах и увозят больного. Но это даже смешно, потому что у нас-то средств защиты не было. Выдавалось по две маски в сутки на человека, но это если ты поймаешь старшего фельдшера и выпросишь. А бывало и без масок смена. Нам сказали: «Шейте сами», — пояснил один из сотрудников больницы изданию «Подъем».

По словам собеседника, сам он за апрель 2020 года получил 22 тыс. рублей — эта сумма, несмотря на повышение оклада, оказалась ниже, чем полученная им год назад.

В итоге, еще не опубликовав обращение, медики узнали: кто-то уже успел написать на них жалобу в прокуратуру , обвинив в «подрыве работы скорой помощи». Участники видео подозревают, что в правоохранительные органы обратился упомянутый выше старший фельдшер учреждения.

«Потом ролик появился в сети, и всех, кто был на видео, начали вызывать в прокуратуру, а затем в СК. Там спрашивали: «Почему вы считаете, что вам положены выплаты, возили ли вы COVID-больных, откуда вы знаете, что они болели?»

Когда мне позвонили из прокуратуры и спросили то же самое, я сказал:

«Мы считаем, что выплаты положены, потому что их пообещал президент». После этого ко мне домой приехал опер и сказал: «Если это не прекратится, дальше будет работать ФСБ, они заинтересованы», — сообщил один из сотрудников больницы.

Он добавил, что водителю скорой помощи, который также участвовал в съемке ролика, 20 мая позвонили из прокуратуры и сказали: «Ты организатор экстремизма, мы тебя сейчас лет на 12 посадим».

Собеседник предоставил изданию предупреждение об экстремизме, которое водителю направил отдел МВД по Абинскому району. В прокуратуре Краснодарского края подтвердили подлинность письма.

«Да, такой момент есть. Полиция с подачи коллег из другого ведомства решила кого-то из врачей вызвать, было даже выдано письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства об экстремизме. Конечно, в нынешних условиях так делать не нужно. Сейчас разбираемся — возможно, сигнал коллег был неверно воспринят», — сообщили в ведомстве РИА «Новости».

Там добавили, что прокуратура действительно вызывала медиков на допрос, но «в целях защиты их прав». В региональном Следственном комитете также заявили, что данное разбирательство происходит в рамках проверок по фактам жалоб о невыплатах сотрудникам больниц надбавок.

Тем не менее региональная прокуратура намерена дать правовую оценку действиям правоохранительных органов, предупредивших сотрудников скорой помощи об ответственности по статье об экстремизме, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

И это не единственная такая ситуация в Краснодарском крае. Так, видеообращение с жалобами на невыплаты записали сотрудники Красноармейской ЦРБ, расположенной в станице Полтавской. Опубликовала ролик 18 мая фельдшер отделения скорой помощи Ксения на личных страницах в соцсетях.

На видео медики рассказали, что ежедневно оказывают помощь пациентам — в том числе и с подтвержденным COVID-19, но доплат за это не получают. Кроме того, в ролике появились сотрудники, которые находятся на самоизоляции из-за того, что сами подхватили вирус или контактировали с заразившимися — даже в этом случае руководство больницы не поощрило их труд.

Как рассказала Ксения, сразу после публикации ролика ее вызвали к главному врачу ЦРБ на беседу, а оттуда увезли в Славянский межрайонный следственный отдел.

«Вместе с главным врачом и экономистом нас отвезли на служебной машине в Славянск-на-Кубани, в Следственный комитет. Там старший следователь задавал мне вопросы. Из-за чего все произошло? Кто выкладывал обращение? Как я это делала, через что? Я, естественно, все рассказала: куда выложила и как. После чего следователь составил протокол изъятия моего мобильного телефона», — сообщила фельдшер краевому изданию «Свободные медиа».

Во время допроса следователь пыталась убедить Ксению, что ни ее условия труда, ни условия ее коллег не подразумевают президентские доплаты за борьбу с COVID-19.

«Как такового давления следователь не производил, но тем не менее мне дали понять, что я, как инициатор данного видео, которое распространилось и дошло до высокопоставленных лиц, могу за него понести уголовную ответственность», — отметила медик.

Тем не менее, вернувшись на работу, фельдшер увидела, что некоторым сотрудникам больницы после публикации ролика действительно произвели доплаты — кроме того, персоналу скорой помощи стали выдавать больше средств индивидуальной защиты. Несмотря на это многие сотрудники ЦРБ по-прежнему рискуют жизнью без каких-либо денежных выплат за работу с коронавирусом нового типа.

«Нас стали больше обеспечивать перчатками, дезсредствами, спецкостюмы, маски начали выдавать. Не так, чтобы 3-6 масочек на смену из трех человек, а достаточно — по 10 масок на человека, как и положено. Я не пойму, в чем я не права. Лично я выплаты не получила абсолютно никакой. Также многие ребята, которые есть в видео, либо вообще не получили выплаты, либо получили неполные на момент съемки видео. Мы хотели огласки для того, чтобы добиться обещанных выплат, вот и все», — подчеркнула Ксения.

Похожий скандал разгорелся в Крыму. Там Следственный отдел Евпатории вызвал на допрос депутата горсовета Оксану Таранину, которая получила коллективное обращение местных сотрудников скорой помощи о невыплате компенсаций за работу с больными COVID-19. Об этом чиновница сообщила на своей странице в Facebook.

Она пояснила, что правоохранители хотели проверить обращение медиков на «фейковость», а не то, действительно ли руководство не выделяет им доплаты за работу с COVID-19.

О недовольстве медперсонала стало известно 15 мая — тогда Таранина опубликовала на своей странице в Facebook обращение работников евпаторийской Станции скорой медицинской помощи.

В письме медперсонал жаловался на то, что выезжает к больным с повышенной температурой тела, симптомами ОРВИ и внегоспитальной пневмонией «в обычных одноразовых медицинских масках, которые даже выдавались в ограниченном количестве».

Они также отметили отсутствие президентских выплат. Подписи под обращением поставили 60 сотрудников станции евпаторийской скорой помощи.

18 мая состоялось собрание медиков Евпатории с республиканским министром здравоохранения Игорем Чемодановым.

«С его слов, выплаты были и будут только тем, кто именно контактировал с людьми, зараженными коронавирусом. Остальные не получат выплат, которых так ожидали. По поводу средств защиты, действительно комбинезоны, маски, очки и бахилы сотрудников «скорой помощи» не соответствуют нормам. Чиновники обещали их все-таки предоставить», — сообщила Таранина изданию Regnum.

Тем не менее известно, что уже на собрании глава регионального Минздрава пообещал доплаты за риск некоторым медикам. В частности, фельдшер одного из экипажей Людмила Белая рассказала чиновнику, как ездила на вызов к больному COVID-19 16 марта, однако за это бригада не получила ни копейки, передавал телеканал «Вести Крым».

«Объясняют нам, что президент выдал указ с 21 марта, и мы, к сожалению, в этот приказ не попали. 21 он вышел, а мы возили 16», — сказала медик.

В ответ Чемоданов пообещал урегулировать вопрос и обеспечить Белой и ее бригаде выплаты в полном объеме.

Тем не менее уже через час после собрания депутата Таранину вызвали в местный СК, уточнив, что с собой она должна принести оригинал коллективного обращения.