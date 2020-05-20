Пока вы спали: россиян досрочно отправят на пенсию 

Все новости на карте

В России могут смягчить условия для досрочной пенсии

Эксперты Министерства труда России в качестве антикризисной меры, способной поддержать рынок занятости, предложили смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщают «Известия».

Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке труда, специалисты профильного ведомства в плане по реализации антикризисных мер предложили расширить возрастной интервал для россиян, претендующих на досрочную пенсию, на 1 год.

Таким образом, полагают эксперты, удастся поддержать занятость в стране.

По данным издания, шансы выйти на заслуженный отдых в 2020 году могут появиться у женщин, достигших возраста 53,5 лет, и мужчин в возрасте 58,5 лет.

Ростуризм заявил о выходе отрасли из карантина с 1 июня

Туристическая отрасль начнет в ряде регионов РФ поэтапный выход из карантина, введенного из-за коронавируса, с 1 июня. Об этом в эфире программы «Док-Ток» заявила глава Ростуризма Зарина Догузова

По ее словам, на первом этапе будет открываться внутренний туризм.

«Мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом», — рассказала Догузова, пояснив, что сначала откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджи и апарт-отели.

Российское посольство в США обвинило Bloomberg в подтасовке данных

Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg опубликовать опровержение, обвинив его в фальсификации данных о числе больничных коек в России. Об этом говорится в заявлении дипмиссии в Facebook.

По данным дипломатов, издание привело график, из которого следует, что в России в 2013 году приходилось 3,8 больничных койки на тысячу населения, а в странах Организации экономического сотрудничества и развития — 8,2 койки на тысячу населения. При этом оригинальные данные с сайта Всемирного банка , ссылка на которые дана в сообщении посольства, содержат прямо противоположные сведения.

«Редакторы «Блумберга» опустились до неприкрытого подлога и поменяли графики местами. (…) Мы требуем от «Блумберга» опровержения, извинений и уважения к собственным клиентам», — подчеркивается в заявлении.

Минобороны Чехии отказалось отдать памятник Коневу

Минобороны Чехии не может передать России памятник маршалу Коневу, демонтированный в Праге, так как он не принадлежит военному ведомству. Об этом, по данным РИА Новости, говорится в ответе министра обороны страны Лубомира Метнара на просьбу российского коллеги Сергея Шойгу

В письме также уточняется, что объект не может быть включен в категорию военных захоронений.

«Решение о демонтаже памятника принял муниципалитет городского района Прага-6, а Минобороны, согласно законодательству, не может вступать в права собственности городской части Прага-6, к которой относится памятник, и, таким образом, не имеет права принимать решение о его возможной передаче России», — пояснил министр.

Всемирный банк предрек «крайнюю бедность» миллионам людей

По словам президента Всемирного банка Дэвида Мэлпасса, пандемия коронавируса и кризис в экономике приведут к тому, что около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней бедности. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

«Эта пандемия и частичная остановка экономики развитых стран способны ввергнуть в крайнюю бедность до 60 миллионов человек и свести на нет многие достижения последних лет в области сокращения масштабов бедности», — подчеркнул Малпасс.

Он также отметил, что для возвращения к экономическому росту «нужно быстро и гибко реагировать на чрезвычайную ситуацию», пообещав поддержку наиболее уязвимым странам.