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Назван срок второй волны пандемии коронавируса в России 

Артём Кульша и ещё 6 45 минут назад
Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 возможна в России в конце июля или августа. Об этом инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил ТАСС.
«Я пока не вижу предпосылок ко второй волне», — отметил он.
При этом врач допустил, что если вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и произойдет, то начнется не раньше, чем вторая волна достигнет пика в других странах. По его мнению, теоретически заграницей вторая волна может достичь пика в июне, а в России, как следствие, в конце июля или августа.
«При сохранении масочного режима все будет минимально», — добавил он.
В свою очередь, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что вторая волна заболеваемости COVID-19 не произойдет до сентября-октября, а если тогда же начать всеобщую иммунизацию, то и не произойдет вообще.
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По последним данным, как сообщал «Рамблер», во всем мире число заболевших превысило 5,1 миллиона человек. В России число заболевших превысило 317,5 тысячи человек, число выздоровевших — 92,6 тысячи человек, число умерших — три тысячи человек.
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Общество , Видео , Другое , Александр Гинцбург , ИТАР-ТАСС
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