Вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 возможна в России в конце июля или августа. Об этом инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил ТАСС.

«Я пока не вижу предпосылок ко второй волне», — отметил он.

При этом врач допустил, что если вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России и произойдет, то начнется не раньше, чем вторая волна достигнет пика в других странах. По его мнению, теоретически заграницей вторая волна может достичь пика в июне, а в России, как следствие, в конце июля или августа.

«При сохранении масочного режима все будет минимально», — добавил он.

В свою очередь, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение, что вторая волна заболеваемости COVID-19 не произойдет до сентября-октября, а если тогда же начать всеобщую иммунизацию, то и не произойдет вообще.

По последним данным, как сообщал «Рамблер», во всем мире число заболевших превысило 5,1 миллиона человек. В России число заболевших превысило 317,5 тысячи человек, число выздоровевших — 92,6 тысячи человек, число умерших — три тысячи человек.