Еду разрешили продавать в банях

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Раскрыто число заразившихся коронавирусом россиян 

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Фото: РИА Новости
К утру 21 мая число случаев коронавируса в России достигло 317 554-х, 92 681 человек уже выздоровел, 3099 скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.
Число активных случаев (те, кого еще не выписали) в стране составляет 221 774.
Telegram-канал «Стопкоронавирус.рф» уточняет со ссылкой на Роспотребнадзор, что к 21 мая в стране провели более 7,8 миллиона тестов на коронавирус, 262,8 тысяч из них — за последние сутки.
Как писал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 8849 новых случаев коронавируса. Накануне был зафиксирован прирост в 8764 человека, за день до этого — 9263, еще днем ранее — 8926.
Лидерами по общему числу выявленных пациентов с коронавирусом в стране остаются Москва (155 219 человек выявлены за все время наблюдения), Подмосковье (30 983) и Санкт-Петербург (12 203).
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Общество , Роспотребнадзор
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