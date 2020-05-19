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В Саратове родилась девочка с коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
В Саратове родилась девочка с коронавирусом
Фото: depositphotos.com
В Саратове у женщины, заразившейся коронавирусом, родилась девочка, у которой тоже подтвердился COVID-19, пишет РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения региона Олега Костина.
"Несколько дней назад в городской клинической больнице N10 при сроке беременности 39 недель родила жительница Саратова с подтвержденной COVID-19", — приводятся слова министра.
Отмечается, что новорожденная болеет без симптомов и находится в областной детской инфекционной больнице. Мать тоже находится на лечении и чувствует себя "абсолютно нормально".
В Саратовской области коронавирусом заразились почти две тысячи, скончались 12, выздоровели 518 пацинетов.
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Общество , Другое , Олег Костин , РИА Новости , Саратов
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