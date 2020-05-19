В Саратове родилась девочка с коронавирусом 

Все новости на карте

Саратове у женщины, заразившейся коронавирусом, родилась девочка, у которой тоже подтвердился COVID-19, пишет РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения региона Олега Костина

"Несколько дней назад в городской клинической больнице N10 при сроке беременности 39 недель родила жительница Саратова с подтвержденной COVID-19", — приводятся слова министра.

Отмечается, что новорожденная болеет без симптомов и находится в областной детской инфекционной больнице. Мать тоже находится на лечении и чувствует себя "абсолютно нормально".

В Саратовской области коронавирусом заразились почти две тысячи, скончались 12, выздоровели 518 пацинетов.