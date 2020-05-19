Умер легендарный театральный режиссер

"Восемнадцатого мая на 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Александрович Голуб", — говорится в сообщении.

О дате и месте похорон режиссера театр сообщит позднее.

"Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре, где всегда присутствовала импровизационная стихия актерской игры. Его спектакли подолгу не сходили с репертуара, пользуясь большим успехом у зрителей", — отмечается в сообщении.

За 19 лет работы в Александринском театре Голуб поставил 16 спектаклей, в числе которых: "Торможение в небесах", "Свои люди — сочтемся", " Александр Невский ", "Поклонимся великим тем годам…", … Sorry, "Комедия из нашей жизни", "Деревья умирают стоя", "На всякого мудреца довольно простоты" и другие.

Голуб родился 7 августа 1937 года. В 1970 году окончил режиссерский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина при Московском государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. С 1987 по 2006 годы Голуб служил в Александринском театре.