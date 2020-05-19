Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер театральный режиссер Владимир Голуб 

РИА Новости 37 минут назад
Умер легендарный театральный режиссер
Фото: "Национальный драматический театр России (Александринский театр)"
Режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб скончался на 83-м году жизни, сообщает Александринский театр.
"Восемнадцатого мая на 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Александрович Голуб", — говорится в сообщении.
О дате и месте похорон режиссера театр сообщит позднее.
"Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре, где всегда присутствовала импровизационная стихия актерской игры. Его спектакли подолгу не сходили с репертуара, пользуясь большим успехом у зрителей", — отмечается в сообщении.
За 19 лет работы в Александринском театре Голуб поставил 16 спектаклей, в числе которых: "Торможение в небесах", "Свои люди — сочтемся", "Александр Невский", "Поклонимся великим тем годам…", … Sorry, "Комедия из нашей жизни", "Деревья умирают стоя", "На всякого мудреца довольно простоты" и другие.
Голуб родился 7 августа 1937 года. В 1970 году окончил режиссерский факультет Театрального училища имени Б. В. Щукина при Московском государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. С 1987 по 2006 годы Голуб служил в Александринском театре.
Видео дня. Фейковый депутат решает городские проблемы
Последние новости
Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big Полина Гагарина перетанцевала Пухляша из клипа Little big Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Американское издание рассказало о "морском монстре" из России Рост распространения коронавируса в России остановился Рост распространения коронавируса в России остановился
Комментарии
Общество , Александр Невский , Владимир Голуб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
Найденный в ЮАР артефакт перепишет историю человечества
В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса
В России обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
«Тогда еще не было груди»: Семенович показала старое фото
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Труп со спущенными штанами нашли у детсада в Москве
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Видео
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
00:32
Опубликовано видео падения парашютистов с неисправным парашютом
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
00:10
Страус пробежался за велосипедистом и попал на видео
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
00:37
Стало известно, когда москвичам разрешат гулять
Новости Москвы
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
01:51
Россиянка нашла отца в подвале дома спустя 20 лет
Общество
Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии
00:43
Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии
Шоу-бизнес Другое
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
01:12
Опубликовано видео попавшегося на браконьерстве мэра
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение