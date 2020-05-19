Пушков ответил Жириновскому на предложение о Совфеде

По мнению сенатора Пушкова, Жириновский своим высказыванием о ликвидации Совета Федерации просто пытается привлечь к себе внимание «в условиях инфовакуума и концентрации внимания на коронавирусе».

Пушков подчеркивает, что за словами лидера ЛДПР не стоит «ничего серьезного».

«Продолжения эта риторика иметь не будет», — пишет сенатор Пушков. Предлагая ликвидировать Совфед, Жириновский пытается привлечь к себе внимание в условиях инфовакуума и концентрации внимания на коронавирусе. Ничего серьезного за его словами не стоит. Это риторика, не имеющая отношения к реальной политике. Продолжения эта риторика иметь не будет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 19, 2020

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский предложил обсудить возможность ликвидации Совета Федерации. Жириновский считает, в России слишком много «ненужных депутатов и чиновников».

Стоит отметить, что ранее Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов Государственной думы.