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Сенатор Пушков ответил Жириновскому на предложение ликвидировать Совфед 

ИА Regnum 1 час назад
Пушков ответил Жириновскому на предложение о Совфеде
Фото: РИА Новости
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) заявил, что предложение лидера партии ЛДПР, депутата Государственной думы Владимира Жириновского о ликвидации Совета Федерации не имеет никакого отношения к реальной политике. Об этом Пушков написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.
По мнению сенатора Пушкова, Жириновский своим высказыванием о ликвидации Совета Федерации просто пытается привлечь к себе внимание «в условиях инфовакуума и концентрации внимания на коронавирусе».
Пушков подчеркивает, что за словами лидера ЛДПР не стоит «ничего серьезного».
«Продолжения эта риторика иметь не будет», — пишет сенатор Пушков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Жириновский предложил обсудить возможность ликвидации Совета Федерации. Жириновский считает, в России слишком много «ненужных депутатов и чиновников».
Стоит отметить, что ранее Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов Государственной думы.
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Комментарии 1
Общество , Владимир Жириновский , Алексей Пушков , Госдума , Совет Федерации , ЛДПР , Пермский Край
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