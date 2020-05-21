Путин решил судьбу призыва в армию

Призыв выпускников образовательных учреждений 2020 года в Вооруженные силы России будет отложен. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин

Также он высказал мнение, что российская система образования, учащиеся и преподаватели достойно выдержали испытание пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Глава государства предложил провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня, но заверил, что аттестаты все выпускники школ получат без экзаменов.

Кроме того, он поручил организовать контроль полученных школьниками в нынешнему учебном году знаний в начале следующего, сообщил, что направил в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования, а также назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на смену очному.

По последним данным, как сообщал «Рамблер», во всем мире число заболевших превысило пять миллионов человек. В России число заболевших превысило 317,5 тысячи человек, число выздоровевших — 92,6 тысячи человек, число умерших — три тысячи человек.