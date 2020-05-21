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Путин отложил призыв 

Артём Кульша и ещё 22 25 минут назад
Путин решил судьбу призыва в армию
Фото: РИА Новости
Призыв выпускников образовательных учреждений 2020 года в Вооруженные силы России будет отложен. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.
Также он высказал мнение, что российская система образования, учащиеся и преподаватели достойно выдержали испытание пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Глава государства предложил провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня, но заверил, что аттестаты все выпускники школ получат без экзаменов.
Кроме того, он поручил организовать контроль полученных школьниками в нынешнему учебном году знаний в начале следующего, сообщил, что направил в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования, а также назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на смену очному.
По последним данным, как сообщал «Рамблер», во всем мире число заболевших превысило пять миллионов человек. В России число заболевших превысило 317,5 тысячи человек, число выздоровевших — 92,6 тысячи человек, число умерших — три тысячи человек.
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Комментарии
Общество , Армия , Владимир Путин , Госдума
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