Умер Владимир Голуб 

В сообщении сказано, что 82-летний Голуб умер 18 мая после продолжительной болезни, а о месте и времени его похорон будет сообщено дополнительно.

Голуб, как сообщал «Рамблер», — выпускник режиссерского факультета Театрального училища имени Щукина, Заслуженный деятель искусств России. Он служил Краснодарском театре драмы, Брянском театре драмы, Ульяновском драматическом театре и Александринском театре.

В последнем Голуб служил на протяжении 19 лет — с 1987 по 2006 годы. За это время он поставил там 16 спектаклей, в том числе «Лисистрату», «Блэза», «…Sorry», «Сказку о царе Салтане…» и «Тринадцатый номер».

«Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре. Его спектакли подолгу не сходили с репертуара, пользуясь большим успехом у зрителей», — также сказано в сообщении пресс-службы Александринского театра.