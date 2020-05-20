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Умер Владимир Голуб 

Артём Кульша и ещё 11 20 минут назад
Умер Владимир Голуб
Фото: alexandrinsky.ru
Режиссер Владимир Голуб скончался. Об этом сообщает пресс-служба Александринского театра.
В сообщении сказано, что 82-летний Голуб умер 18 мая после продолжительной болезни, а о месте и времени его похорон будет сообщено дополнительно.
Голуб, как сообщал «Рамблер», — выпускник режиссерского факультета Театрального училища имени Щукина, Заслуженный деятель искусств России. Он служил Краснодарском театре драмы, Брянском театре драмы, Ульяновском драматическом театре и Александринском театре.
В последнем Голуб служил на протяжении 19 лет — с 1987 по 2006 годы. За это время он поставил там 16 спектаклей, в том числе «Лисистрату», «Блэза», «…Sorry», «Сказку о царе Салтане…» и «Тринадцатый номер».
«Наиболее ярко талант режиссера проявился в комедийном жанре. Его спектакли подолгу не сходили с репертуара, пользуясь большим успехом у зрителей», — также сказано в сообщении пресс-службы Александринского театра.
Помимо работы в театре, Голуб исполнил несколько ролей в кино, например, в фильме «Последние залпы» режиссера Леона Саакова.
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Комментарии
Общество , Другое , Владимир Голуб , Леон Сааков
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