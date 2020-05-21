В России снизились показатели смертности населения 

Уровень смертности в России в 2019 году снизился на 0,2 и составил 12,3 случая на тысячу человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Также, по его словам, увеличилась продолжительность жизни.

Очень важный показатель, ради чего формируется программа государственных гарантий, это увеличение продолжительности жизни. В 2019 году по сравнению с 2018 годом она увеличилась с 72,9 до 73,4 года, — цитирует его ТАСС.