Коронавирусной инфекцией COVID-19 рано или поздно переболеют все, и этого не следует бояться — кому положено умереть, все равно умрут. Об этом врач Александр Мясников заявил в эфире YouTube-шоу «Соловьев. Live».

Мясников, как сообщал «Рамблер», — главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71). Недавно в эфире шоу журналиста Владимира Соловьева он выразил уверенность, что однажды все люди переболеют коронавирусной инфекцией, и призвал не бояться этого.

«Кому положено умереть — все равно умрут», — отметил медик.

Более того, он назвал то, что все рано или поздно заболеют коронавирусной инфекцией, лучшим вариантом — это лучше вакцины, потому что поможет выработать иммунитет к болезни навсегда.

Мясников выразил готовность заразиться COVID-19 и призвал россиян не искать коронавирус в каждом своем чихе.

На прошлой неделе в эфире «Соловьев. Live» Мясников назвал дебилами людей, раскритиковавших его в социальных сетях за ношение защитного костюма, который ранее он называл не способным предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.