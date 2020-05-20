Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Кому положено — все равно умрут»: Мясников о коронавирусе 

Артём Кульша и ещё 13 18 минут назад
Коронавирусной инфекцией COVID-19 рано или поздно переболеют все, и этого не следует бояться — кому положено умереть, все равно умрут. Об этом врач Александр Мясников заявил в эфире YouTube-шоу «Соловьев. Live».
«Моча молодого поросенка»: доктора Мясникова возмутили способы лечения COVID-19
Мясников, как сообщал «Рамблер», — главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71). Недавно в эфире шоу журналиста Владимира Соловьева он выразил уверенность, что однажды все люди переболеют коронавирусной инфекцией, и призвал не бояться этого.
«Кому положено умереть — все равно умрут», — отметил медик.
Более того, он назвал то, что все рано или поздно заболеют коронавирусной инфекцией, лучшим вариантом — это лучше вакцины, потому что поможет выработать иммунитет к болезни навсегда.
Мясников выразил готовность заразиться COVID-19 и призвал россиян не искать коронавирус в каждом своем чихе.
На прошлой неделе в эфире «Соловьев. Live» Мясников назвал дебилами людей, раскритиковавших его в социальных сетях за ношение защитного костюма, который ранее он называл не способным предотвратить заражение коронавирусной инфекцией.
Комментарии 59
Общество , Видео , Другое , Владимир Соловьев , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ЛНР пригрозили Зеленскому
В ЛНР пригрозили Зеленскому
Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии
Малышева: кто «роет себе могилу» во время пандемии
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Захваченный российский «Панцирь» провезли по улицам Триполи
Поклонская разоблачила Гордона
Поклонская разоблачила Гордона
Видео
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
00:42
Опубликовано видео с места крушения Ми-8 в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
01:25
Появилось видео с выжившим в лесу ребенком
Происшествия
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
00:44
Опубликовано видео обучения снайперов ВВО
Армия
Избитый охранниками покупатель попал на видео
02:18
Избитый охранниками покупатель попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
04:26
Опубликовано видео драки инвалида из-за парковки
Происшествия
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
03:01
Появилось видео рассуждений Бони о чипировании
Шоу-бизнес
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
00:36
Серьезная авария в Петербурге попала на видео
Опубликовано видео со странным существом в консервах
00:42
Опубликовано видео со странным существом в консервах
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
00:39
Опубликовано видео дезинфекции Киевского вокзала
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
00:17
Опубликовано видео тарана автобуса в Иванове
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение