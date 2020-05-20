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«Кому положено — умрут»: Мясников дал прогноз по коронавирусу 

News.ru и ещё 4 11 минут назад
«Кому положено — умрут»
Фото: ru.wikipedia.org/Dmitry Rozhkov - собственная работа, CC BY-SA 4.0
Теледоктор Александр Мясников считает, что коронавирусом рано или поздно переболеют все. Он сам выразил готовность заразиться инфекций, будучи уверен, что это лучше всякой вакцины.
Врач призвал россиян не искать в каждом чихе коронавирус, проверять который «никаких анализов не хватит».
Мы все переболеем. Кому положено умереть — всё равно умрут, — заявил Мясников в эфире программы «Соловьев Live».
Теледоктор назвал иллюзией необходимость каждый раз бегать и сдавать анализы при первом же подозрении на инфекцию. И дело тут не только в анализах, но и в инкубационном периоде вируса. Поэтому лучший вариант — переболеть всем и выработать иммунитет к заразе навсегда.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сильный иммунитет к вирусу развивается у переболевших COVID-19 пациентов. Это подтвердили исследования специалистов Института иммунологии Ла-Хойя.
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Общество , Александр Мясников
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